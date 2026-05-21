哈佛遏止成績膨脹 每班拿A學生限2成

哈佛大學文理學院教職員本月稍早投票通過遏制成績膨脹，將限制大學部學生獲得A等成績的人數。

美聯社報導，哈佛改變主因是高分太普遍，校方資料顯示近年大學部學生拿A等成績的比率超過六成，導致成績失去區別優秀表現的實質功能。校方委員會表示，此改革能讓哈佛A等成績對學生、雇主及研究所重新具備真實的參考價值。

事實上，哈佛並非首個嘗試對抗此現象的常春藤盟校。普林斯頓大學(Princeton University)曾於2004年規定A等成績不得超過35%，但因被批評會讓學生在就業與升學競爭中處於劣勢，該政策在十年後宣告廢除。

哈佛教務長克萊柏(Amanda Claybaugh)坦言，成績膨脹是個公認卻難解的問題。向來批評成績膨脹的哈佛心理學教授平克(Steven Pinker)指出，過去堅持高標準、給分嚴格的教授往往會面臨修課人數暴跌的困境，唯有全校性政策才能不讓大學成為全國笑柄。

從2027年秋季開始，哈佛實施傳統評分制的課程中，每門課拿到A的學生將被嚴格限制在該班級人數的20%，外加額外四個名額給A等成績，但其它等級的成績，包括A-minus不受此限(即A-)。這項新政策將在實施三年後重新評估。

教職員也通過一項提案，未來在評估榮譽、獎項及獎勵時，將改為比較學生的百分位排名(percentile rank)，而非傳統的成績平均點數(Grade Point Average，GPA)。

哈佛大學部學生協會共同主席柏格(Zach Berg) 與丹尼爾．趙(Daniel Zhao，音譯) 20日在一份透過電子郵件發布的聲明中表示，他們理解外界對現行評分制度的憂慮，但對於學生的聲音「在整個決策過程中未被置於核心位置」感到失望。根據該協會於2月進行的學生調查，在約800名回覆的大學生中，將近85%反對限制哈佛課程A等成績比率的提案。