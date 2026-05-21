美國6州初選多告捷 川普展現黨內掌控力

華盛頓郵報20日分析，六州初選是川普總統掌控共和黨的權力展現，19日晚間開票結果顯示，多名與川普唱反調的人 落敗，川普背書的人選在喬治亞州、賓州、肯塔基州紛紛告捷。

●馬西因為違背川普而落敗

過去一年，肯州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)對川普重大法案投下反對票，批評川普對伊朗開戰，與民主黨聯手要求司法部公布「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案。他19日承認落敗，但同時也說「一切才剛開始」。對於支持者鼓勵角逐2028年總統大選，馬西不置可否。

為了拉下馬西並達到殺雞儆猴效果，川普與盟友投下龐大政治資本。馬西雖仍保持實力，最後仍以45%得票率，敗給拿到55%得票率、川普支持的候選人蓋仁(Ed Gallrein)，這對其他共和黨員是清楚的警示。

●川普支持人選在喬州等地脫穎而出

喬州州長共和黨初選中，川普背書的副州長瓊斯(Burt Jones)得票領先，將與億萬富豪傑克森(Rick Jackson)進入決選。傑克森雖是政壇新人，初選競選廣告花費達8000萬元。

民主黨喬州州長初選由亞特蘭大市長凱莎‧巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)出線，由於得票過半，不必決選。

共和黨肯塔基州聯邦眾議員巴爾(Andy Barr)換跑道參加聯邦參議員初選獲得川普背書，輕鬆擊敗對手、前州檢察長卡麥倫(Daniel Cameron)。另一名候選人莫里斯(Nate Morris)在川普要求下，數周前已宣布退選。

共和黨阿拉巴馬州聯邦參議員塔伯維爾(Tommy Tuberville)將角逐阿州州長選舉，參議員遺缺的共和黨初選由川普背書的聯邦眾議員摩爾(Barry Moore)領先，但因得票率未過半而必須進入決選。

●共和黨喬州決選將是一場漫長選戰

翻轉民主黨喬州聯邦參議員奧薩夫(Jon Ossoff)席次是共和黨今年期中選舉的主要目標，來自「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營的喬州聯邦眾議員柯林斯(Mike Collins)19日初選得票領先，與前任田納西大學(University of Tennessee)足球教練杜爾利(Derek Dooley)進入決選。川普尚未表態支持誰。

●俄勒岡州州長選舉將有二度交手

民主黨籍現任州長科特克(Tina Kotek)2022年選舉擊敗共和黨對手克莉絲汀‧德拉珊(Christine Drazan)，連任選舉將與德拉珊再次交鋒。