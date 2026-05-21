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控17億「反武器化基金」非法 美國暴亂時在現場護國會2警提告促解散

世界日報／ 記者胡玉立／綜合報導
華府警局警察哈吉斯(背影，右)2022年在出席「2021年1月6日暴徒襲擊國會大廈事件聽證會」。司法部設17.76億元基金賠償包括襲擊國會大廈者，哈吉斯馬上提告，要求解散該基金。 (美聯社檔案照)
華府警局警察哈吉斯(背影，右)2022年在出席「2021年1月6日暴徒襲擊國會大廈事件聽證會」。司法部設17.76億元基金賠償包括襲擊國會大廈者，哈吉斯馬上提告，要求解散該基金。 (美聯社檔案照)

美國司法部18日宣布設立17.76億元「反武器化基金」，與川普總統控告國稅局官司和解，以此基金賠償任何聲稱遭拜登政府政治動機起訴的受害者。代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)19日才在國會聽證為基金辯護，兩名曾參與保衛國會大廈免遭暴徒襲擊的警察，立即在20日提起聯邦訴訟，要求解散該基金，試圖阻止任何人獲得這筆基金的賠償。

兩名警察提告指稱，川普政府的「反武器化基金」是非法祕密基金，是「本世紀總統腐敗最明目張膽的行為」，川普藉此「資助以他名義實施暴力的叛亂分子和準軍事組織」，「該基金的設計，違反憲法和聯邦法律，它依據的和解協議是個腐敗騙局。」

川普盟友卡普托 已搶第一個索賠

與此同時，政治掮客、川普長期盟友卡普托(Michael Caputo)搶在「反武器化基金」設立次日，據信是第一個提出270萬元索賠申請。卡普托是川普第一任期內的衛生部發言人，他說自己是聯邦調查局(FBI)2016年總統大選「通俄案」調查目標之一。

卡普托在X平台致函布蘭奇寫道：「從2016年7月到2025年12月，政府機器顯然被政治武器化，用來對付我的家人。他們什麼也沒找到；我們卻失去了一切。」

司法部18日宣布設17.76億元基金賠償任何聲稱遭拜登政府政治動機起訴的受害者，川普盟友卡普托第一個申請270萬元索賠，他曾捲入FBI通俄調查。(路透檔案照)
司法部18日宣布設17.76億元基金賠償任何聲稱遭拜登政府政治動機起訴的受害者，川普盟友卡普托第一個申請270萬元索賠，他曾捲入FBI通俄調查。(路透檔案照)

布蘭奇加入司法部前曾是川普私人律師，他不排除2021年1月6日襲擊警察的暴徒可能有資格獲該基金賠償。國會暴亂案有逾100名警察受傷，近1600人因涉及相關罪行被起訴，但川普去年動用特赦權撤銷所有指控。

提告的兩名警察是華府警局警察哈吉斯(Daniel Hodges)和前國會警察鄧恩(Harry Dunn)，鄧恩正在馬里蘭州競選國會議員席位。川普、布蘭奇和財政部長貝森特(Scott Bessent)都被列為此案被告。

司法部在川普撤回控告國稅局(IRS)洩露其納稅申報表的百億元求償訴訟後，設立總額17.7億元基金。川普18日表示，該基金旨在補償「自認受到政府惡劣對待」的人，他強調自己未參與設立該基金。

副總統范斯19日表示，「任何人都可以向基金提出賠償申請」，拜登兒子杭特·拜登(Hunter Biden)也可以提出申請。

國會 川普

延伸閱讀

誰能申請「反武器化基金」？司法部代部長同意含國會暴亂分子

司法部設17億「反武器化」基金 補償被拜登政府「不公對待的人」

分析：「反武器化基金」缺乏監督機制 川普政府最赤裸自肥

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