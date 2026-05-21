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美首位出櫃議員、華爾街改革大將 法蘭克86歲逝世

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
前聯邦眾議員法蘭克（Barney Frank）。路透資料照
前聯邦眾議員法蘭克（Barney Frank）。路透資料照

曾協助在2008年金融海嘯後重塑華爾街、且為美國史上最著名公開出櫃政治人物之一的前聯邦眾議員法蘭克（BarneyFrank）逝世，享年86歲。他生前以言辭犀利、雄辯著稱。

法新社報導，法蘭克為麻薩諸塞州的民主黨人，在1981年至2013年間擔任16屆聯邦眾議員。他以辯才無礙、務實自由派立場，以及犀利辛辣的機智語錄聞名。

在他的政治生涯中，影響最長深遠的政績是2010年推動的「陶德佛朗克法」（Dodd-Frank Act）。這部大規模的金融改革法案嚴格監管銀行體系，設立消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau），並力圖避免再度爆發「大到不能倒」的危機。

在2008年全球金融危機期間，法蘭克擔任聯邦眾議院金融服務委員會主席，而且他是國會辯論政府應對華爾街實施多大程度監管的核心人物之一。

但法蘭克在美國政治史上的地位，不僅止於金融監管。1987年，他成為首位主動公開同志身分的國會議員，也為後來的LGBTQ民選官員開拓道路。

他隨後推動廢除「不問不說」（Don't ask, don'ttell）政策。該政策當時禁止公開性傾向的同性戀與雙性戀者在軍中服役。2012年，他與交往多年的伴侶瑞迪（Jim Ready）結為連理，成為美國歷史上首位在任內締結同性婚姻的國會議員。

法蘭克本名為巴奈特．法蘭克（BarnettFrank），1940年出生於紐澤西州的拜雍（Bayonne）。他曾任麻州州議員，隨後代表波士頓郊區選區進入聯邦國會。

在他的家人宣布死訊後，美國地方與全國政壇人士隨即紛紛表達哀悼。麻州州長希利（Maura Healey）表示：「法蘭克是獨一無二的人物。他是公共事務領域的巨擘，讓麻州與整個美國都變得更好。」

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