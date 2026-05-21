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美議員提台美人傳統週決議案 台灣是關鍵夥伴

中央社／ 紐約20日專電

美國國會議員近期提出跨黨派「台美人傳統週」決議案，表彰台美人的貢獻並確認台灣是美國的關鍵夥伴。此外，超過百位各州官員也表彰傳統週，顯示台美人在美國各級政府的高能見度。

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera），與共和黨籍議員麥考爾（MichaelMcCaul）、眾院外交事務委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）及民主黨籍議員史坦頓（GregStanton），13日提出跨黨派決議案，確認今年5月10日至16日為「台美人傳統週」（Taiwanese AmericanHeritage Week）。

決議文除了表彰全美超過70萬台裔公民對各界的多元貢獻，也確認台灣是美國經貿及科技關鍵夥伴，特別在先進製造及全球半導體產業上，以及施行47年的台灣關係法為美台關係基石。

共同提案人包括哥倫比亞特區國會代表諾頓（Eleanor Holmes Norton），眾議員肯納（RoKhanna）、薛曼（Brad Sherman）、沃金肖（JamesWalkinshaw）與閔大衛（Dave Min）。

貝拉表示，「很榮幸帶領國會同仁提出跨黨派決議案，正式表彰台美人傳統週。台美人在深化美台緊密持久夥伴關係上，扮演不可或缺的角色」。

推動決議案的台灣人公共事務會（FAPA）總會會長林素梅指出，長期以來，台美人的認同往往面臨被抹去的威脅，文化傳統也常被忽視。對整個台美人社群而言，爭取正名為台灣人與台美人是一場極其真實且切身的奮鬥。

除了國會山莊，台灣人公共事務會動員全美44個分會，促成超過百位美國各州官員表彰台美人傳統週，當中包括阿拉巴馬、亞利桑那、康乃狄克州等27州州長，創歷年紀錄，顯示台美人社群在美國各級政府的高能見度。

台美人傳統週於1999年開始舉辦，每年5月在母親節後一週慶祝表彰台美人歷史、文化，與對美國社會的多元傑出貢獻。

台美 眾議員 國會

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