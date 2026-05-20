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美國會議員將推法案 削弱中國AI工具海外銷售

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

根據路透社取得的副本，美國共和、民主兩黨聯邦參議員明天將公布一項法案，目的在遏制中國人工智慧（AI）工具在海外的銷售。

這項法案是由新罕布什爾州民主黨籍聯邦參議員夏亨（Jeanne Shaheen）和內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員芮基茲（Pete Ricketts）提出，將在國務院內設立一個辦公室，為盟國政府採購美國技術提供補貼，並簡化採購流程。如果法案通過，將設立5億美元的基金，以協助資助這項計畫。

這項法案的細節是由路透社率先披露，將尋求強化川普政府推動的矽盛世（Pax Silica）倡議。這項計畫目的在透過確保取得關鍵礦物和其他AI供應鏈重要原料，來減少對中國的依賴，並強化盟友間的合作。

夏亨在聲明中表示：「我們與中國的競爭，核心在於開發與向夥伴推廣未來科技的能力。這項立法向全世界傳達一個訊息：美國將在科技領域上競爭，我們能夠提供更優渥的協議。」

中國駐華盛頓大使館尚未立即回覆置評請求。

美國這項法案將尋求簡化外國政府採購美國AI模型、晶片與其他相關軟硬體以及電信設備、資安產品、生物科技與雲端運算系統等產品的流程。

芮基茲在聲明中說：「與共產中國不同的是，我們的技術是經過驗證、可靠且安全。」他補充說，這項法案如果通過，「將能減少來自外國對手的漏洞，並確保美國與盟友在科技領域的主導地位」。

國務院 美國

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