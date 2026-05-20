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美與盟友關係緊張之際 白宮證實川普將出席G7峰會

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
美國總統川普19日在白宮。(歐新社)
美國總統川普19日在白宮。(歐新社)

白宮官員今天告訴法新社，儘管華府與盟國在伊朗和關稅等問題上關係緊張，美國總統川普仍將前往法國參加下個月的七大工業國集團（G7）峰會。

法新社和路透社報導，川普先前尚未確認是否出席6月15日至17日在法國阿爾卑斯山湖畔度假勝地艾維安（Evian）舉行的七大工業國集團（G7）會議。

白宮1月曾表示，法國為了配合川普的行程而更改了日期。川普將於6月14日他80歲生日當天，在白宮舉辦一場鐵籠格鬥賽。

據新聞網站Axios報導，這位美國總統希望在領袖峰會上討論包括人工智慧（AI）、貿易和打擊犯罪等主題。

但這場峰會是在美國與其他G7成員國之間存在摩擦的背景下舉行，特別是針對川普在2月對伊朗發動的戰爭。

川普曾猛烈抨擊美國盟友未能協助開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），這條具戰略意義的水道已被伊朗實質上封鎖，導致全球油價飆升。

作為回應，包括G7在內的西方盟友則對美以戰爭給自身經濟帶來的衝擊表達擔憂，尤其當前他們正承受著川普加徵關稅的壓力。

至於川普是否會出席7月初在土耳其舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會，目前尚未獲得證實。

川普 白宮 伊朗

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