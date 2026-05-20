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WSJ：全美掀「反AI浪潮」數據中心頻遭抵制

世界日報／ 記者顏伶如／綜合報導
國內近來開始出現反AI的浪潮，地方上也有反對蓋資料中心的行動。（路透）
國內近來開始出現反AI的浪潮，地方上也有反對蓋資料中心的行動。（路透）

華爾街日報18日分析，針對人工智慧(AI)而來的抗拒潮流正在美國各地掀起，科技大老在畢業典禮演講被噓、數據中心興建計畫遭擋等事件，反映了迅速崛起的AI產業，如今面臨快速增長的危機。

AI產業面臨快速增長危機

民眾對AI與數據中心反感態度升高，進而影響選舉，引發抗議活動甚至某些暴力事件。根據追蹤機構「數據中心觀察」(Data Center Watch)統計，今年第一季裡，受到地方抵制導致計畫取消的數據中心開發案例有20多個，去年當中則有48個數據中心計畫受到阻撓或延遲，總計金額約1560億。

川普總統先前表示，數據中心開發計畫「需要某些公關協助」，多家AI公司現正投入數億計數經費於期中選舉，希望對付這股反對AI的潮流。

科技巨頭挨噓、奧特曼家被丟汽油彈、挺開發案民代落馬

針對人工智慧（AI）而來的抗拒潮流，已逐漸在美國各地掀起。（路透）
針對人工智慧（AI）而來的抗拒潮流，已逐漸在美國各地掀起。（路透）

谷歌(Google)前任執行長施密特(Eric Schmidt)日前在亞利桑納大學(University of Arizona)畢業典禮演講時說，人工智慧帶來的技術轉型將比以往任何時候規模更大、速度更快、影響更深遠，台下觀眾報以噓聲。

最近幾周公布的多項民調結果顯示，受訪民眾一致表現對AI的憂慮。數據中心擴建加速電價上漲，引發消費者反彈。勞工則擔心AI興起導致大規模失業，家長憂慮AI破壞教育、傷害兒童心理健康。

根據聯邦起訴書，一名20歲德州男子遭控今年4月向OpenAI共同創辦人奧特曼(Sam Altman)住家丟汽油彈，還對OpenAI企業總部發出威脅。

印地安納波里斯民主黨籍市議員吉布森(Ron Gibson)因為投票贊成數據中心興建項目，後來在家門口腳踏墊下發現寫著「不要數據中心」(NO DATA CENTERS)的字條，幾天後又收到寫著髒話的紙條。

密蘇里州費斯圖斯(Festus)市議會通過造價60億元的數據中心計畫，但相隔一周之後，支持開發案的四名市議員競選連任都失敗。

從緬因州到亞利桑納州，全美有數十個社區正在努力對抗數據中心興建。

OpenAI、Anthropic等人工智慧新創公司獲得投資者投入數百億資金發展算力，這些公司在積極發展數據中心的同時，也投入數億元在期中選舉，希望對抗反對浪潮。

AI基礎設施顧問公司SemiAnalysis執行長帕特爾(Dylan Patel)表示，OpenAI、Anthropic未來幾個月恐將面臨大規模抗議。帕特爾接受播客節目訪問時說：「民眾討厭AI，AI比移民和海關執法局(ICE)更不受歡迎，比政治人物更令人討厭。」

科技龍頭紛紛在各州蓋資料中心，但也開始出現地方反彈聲音。圖為亞馬遜在印地安納州的資料中心。（路透）
科技龍頭紛紛在各州蓋資料中心，但也開始出現地方反彈聲音。圖為亞馬遜在印地安納州的資料中心。（路透）

華爾街日報 人工智慧 美國

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