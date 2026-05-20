聽新聞
0:00 / 0:00
美駐歐旅級戰鬥部隊減至3個 規模回到2021年水準
在華府持續施壓歐洲各國承擔更多自身防務責任之際，美國五角大廈今天表示，美軍駐歐洲旅級部隊數量已由4個縮減至3個，使部署規模回歸2021年水準。
法新社報導，五角大廈在聲明中表示：「我們已將駐紮在歐洲的旅級戰鬥部隊（BCT）規模從4個減少至3個。」根據美國國會研究報告，一個旅級作戰部隊約由4000至4700名官兵組成。
根據聲明，這次兵力調整也導致美軍原定部署至波蘭的計畫出現「暫時性延遲」。
美國副總統范斯（JD Vance）稍早也表示，原定部署4000名美軍至波蘭的計畫並未取消，而是延後。
五角大廈強調，未來將根據對美國戰略與作戰需求的進一步分析，以及盟友對歐洲防務的貢獻能力，來決定美軍在歐洲的最終部署規模。
五角大廈此次縮減旅級作戰部隊規模，反映外界數週來對美國削減駐歐軍力的預期，也凸顯華府持續要求歐洲盟友增加國防投資。
報導指出，川普似乎決心懲罰那些未能支持伊朗戰爭，或未向關鍵的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）水道維和部隊提供協助的盟國。
五角大廈5月初已宣布，美國將自德國撤出5000名官兵。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。