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美駐歐旅級戰鬥部隊減至3個 規模回到2021年水準

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

在華府持續施壓歐洲各國承擔更多自身防務責任之際，美國五角大廈今天表示，美軍駐歐洲旅級部隊數量已由4個縮減至3個，使部署規模回歸2021年水準。

法新社報導，五角大廈在聲明中表示：「我們已將駐紮在歐洲的旅級戰鬥部隊（BCT）規模從4個減少至3個。」根據美國國會研究報告，一個旅級作戰部隊約由4000至4700名官兵組成。

根據聲明，這次兵力調整也導致美軍原定部署至波蘭的計畫出現「暫時性延遲」。

美國副總統范斯（JD Vance）稍早也表示，原定部署4000名美軍至波蘭的計畫並未取消，而是延後。

五角大廈強調，未來將根據對美國戰略與作戰需求的進一步分析，以及盟友對歐洲防務的貢獻能力，來決定美軍在歐洲的最終部署規模。

五角大廈此次縮減旅級作戰部隊規模，反映外界數週來對美國削減駐歐軍力的預期，也凸顯華府持續要求歐洲盟友增加國防投資。

報導指出，川普似乎決心懲罰那些未能支持伊朗戰爭，或未向關鍵的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）水道維和部隊提供協助的盟國。

五角大廈5月初已宣布，美國將自德國撤出5000名官兵。

五角大廈 波蘭 歐洲

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