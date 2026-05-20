川普「復仇之旅」再下一城 扳倒肯州眾議員馬西

阿拉巴馬州、喬治亞州、愛達荷州、肯塔基州、俄勒岡州、賓州19日初選同時登場，有線電視新聞網(CNN)分析，六州初選觀察重點之一是川普總統在共和黨內展開的「復仇之旅」(revenge tour)是否能夠再度告捷。

尋求連任的肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)19日未能挺過川普復仇計畫考驗，在初選中敗給川普支持的對手蓋仁(Ed Gallrein)。馬西帶頭呼籲司法部全面公開「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案，在許多議題上也曾跟川普唱反調。對於要求絕對忠誠的川普來說，擊敗馬西不僅具有象徵意義，還能讓眾議院共和黨團明年變成擁有更可靠的一票。

在許多議題上跟川普總統唱反調的肯塔基州聯邦眾議員馬西19日在共和黨初選中失利，對於要求絕對忠誠的川普來說，不僅具有象徵意義，還能讓眾院共和黨團明年有更可靠的一票。(路透)

●喬州州長坎普(Brian Kemp)政治豪賭是否奏效？

民主黨喬州聯邦參議員奧薩夫(Jon Ossoff)今年尋求連任，角逐共和黨初選的候選人有來自「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營的喬州聯邦眾議員柯林斯(Mike Collins)、卡特(Buddy Carter)，但坎普押注的背書對象是沒有從政經驗的前任田納西大學(University of Tennessee)足球教練杜爾利(Derek Dooley)。倘若杜爾利得票率冷清未能進入6月16日決選(runoff)，對坎普而言將是一大挫折。

●民主黨能否在喬州高等法院選舉繼續占上風？

喬州高等法院有八名保守派法官及1一名自由派法官，民主黨設法翻轉兩名保守派法官席位，今年選舉結果雖然無法改變權力平衡，但能讓自由派在2028年有機會突破保守派多數。

●民主黨籍賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)能否獲得好的開始？

今年連任幾無懸念的夏皮洛，目標是想讓民主黨在州議會取得多數，以便通過具有指標意義的重大法案。

●曾在喬州挺身抗拒川普指控舞弊的選舉捍衛者落敗

州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)、州檢察長卡爾(Chris Carr)都參加共和黨州長初選，結果都落敗。川普支持的副州長瓊斯(Burt Jones)和健保高層主管傑克森(Rick Jackson)進入複選。

●亞特蘭大市長凱莎‧巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)能否在民主黨喬州州長初選一舉勝出？

民主黨建制派並未完全看好巴頓斯出線，如果民調領先的她得票未能過半，就要進入決選。