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德州聯邦參議員共和黨初選 川普挺派克斯頓 挑戰現任孔寧

世界日報／ 編譯莊瑞萌／綜合報導
挑戰孔寧，尋求共和黨提名參選德州聯邦參議員的現任德州檢察長派克斯頓。(美聯社)
挑戰孔寧，尋求共和黨提名參選德州聯邦參議員的現任德州檢察長派克斯頓。(美聯社)

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尋求連任的德州聯邦參議員孔寧。(美聯社)

川普總統19日為德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)角逐聯邦參議員的選戰背書，直接挑戰現任聯邦參議員孔寧(John Cornyn)，再次撼動共和黨內部版圖。此舉不僅凸顯川普持續清除黨內不忠者的決心，也使這場初選成為檢驗其政治影響力與黨內建制派對決的關鍵戰役。

美聯社報導，川普在社群媒體上寫道，「派克斯頓是真正的MAGA戰士，他始終為德州付出，未來也將在聯邦參院繼續如此」。這項背書消息在派克斯頓於德州艾倫市的競選活動中傳出，現場支持者歡呼雀躍。派克斯頓與孔寧在3月3日的初選分別拿下前兩名，但因無人過半，5月26日將進入第二輪決選。

這項背書是川普在共和黨初選中多次出手干預的最新一例，旨在清除黨內他認為忠誠度不足的政治人物，近期的成功案例包括路易斯安納州共和黨參議員卡西迪(Bill Cassidy)的敗選以及印第安納州幾位在選區重畫議題上反對川普的州參議員被擊敗。川普支持的候選人，也在19日的肯塔基州初選中擊敗現任聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)。

川普的背書使他與黨內建制派站在對立面，因為後者堅信孔寧才是11月大選更合適的候選人。共和黨最終提名人將對決民主黨籍州眾議員塔拉里科(James Talarico)。共和黨參議員魯米斯表示，「我很難過，真的很難過。」她認為孔寧更有機會贏得大選，「現在這將讓我們付出巨大代價。」

川普在社群發文中稱孔寧是「一個好人」，但「他在我困難時沒有支持我，」他抱怨說，「在我那場後來成為歷史性的共和黨提名競選中，孔寧很晚才表態支持我。」

國會山莊報(The Hill)報導，緬因州共和黨參議員柯林斯(Susan Collins)直言，「我不明白。派克斯頓是一個道德有問題的人。」阿拉斯加州參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)則表示「極度失望」，並說自己無法理解川普的動機。

至於過去數月來極力遊說川普支持孔寧的參院多數黨領袖熊恩(John Thune)，得知背書決定後，表情凝重地只說了一句，「這是他的決定」。密西西比州聯邦參議員韋克爾(Roger Wicker)則全程低頭沉默，不願回應任何提問。

孔寧19日稍晚在競選活動中表示，川普的背書「必然會對選戰產生影響」，但他補充道，「我們不會放棄戰鬥，」孔寧說，「我知道誰有權選出我們的參議員，就是德州人民，這是無可取代的」。

共和黨 德州 川普

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