川普撤告國稅局 拿17億基金賠償盟友遭批酬庸

川普總統今年1月以個人身分控告國稅局(IRS)洩漏報稅資料且求償100億，18日撤告之後，政府根據和解協議成立規模17.76億的「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)，用來賠償自認曾遭受拜登政府不公平調查的川普盟友。然而，用納稅人稅金賠償川普政治盟友的作法引發共和黨參院高層不滿。

財政部首席律師 憤而辭職

去年獲川普提名出任財政部首席律師的莫瑞西(Brian Morrissey)似因不滿成立基金而辭職。莫瑞西任職才七個月。

經常批評川普、剛在共和黨初選遭逢挫敗的路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)對媒體說，如此補償措施就像個「小金庫」(slush fund)，行政機關是否有權發錢給曾在拜登任內遭到調查或起訴的對象，也有疑慮。

卡西迪比喻道：「這就像是有人控告自己，然後自己跟自己達成和解協議，可是賠償金卻是由我們其他人來出錢。」

共和黨肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)也對賠償基金提出類似批判，「我從未聽過有人自己跟自己談判，然後又和自己達成認罪協商，我認為這種情況史無前例。」

參院共和黨領袖也不支持

參院多數黨領袖熊恩(John Thune)19日公開批評司法部成立的基金，他接受媒體訪問時說：「沒錯，我不支持。我不確定他們究竟打算如何使用這筆錢。」熊恩說，成立基金的消息雖然才剛宣布，「但我看不出目的為何」

其他共和黨人也對這項安排表達了深切的不安，同時對未獲得他們所尋求的答案感到不滿。

阿拉斯加州參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）19日出席司法部代理部長布蘭奇（ Blanche） 的聽證會後表示：「我現在的疑問比聽到的答案還多……在這一切如何運作上，我沒有聽到任何讓我有把握的說明。我對此了解不夠，無法感到安心。」

參議院撥款委員會全體共和黨領袖、緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）以及司法部資金監督小組負責人、堪薩斯州參議員莫朗（Jerry Moran），也在聽證會上向布蘭奇提問，要求他說明該基金的支付將如何管理，以及誰可能有資格獲得補償。