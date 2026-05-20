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誰能申請「反武器化基金」？司法部代部長同意含國會暴亂分子

世界日報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
代理司法部長布蘭奇表示，補償司法武器化的基金發放對象也不排除國會暴亂參與者。（美聯社）
代理司法部長布蘭奇表示，補償司法武器化的基金發放對象也不排除國會暴亂參與者。（美聯社）

代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)於19日赴參院聽證會，為川普政府新設的近18億元「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)辯護，但他拒絕承諾排除曾參與2021年1月6日國會暴亂與襲警者，引發朝野質疑與批評。

司法部18日宣布，依據川普總統與兩個兒子對國稅局(IRS)提告的和解協議成立「反武器化基金」，旨在補償聲稱遭政府「武器化」迫害的人士；協議規定，國稅局不得再對川普及其親屬針對以往稅表展開稅務調查，而該基金將由五人組成的委員會管理，其中四人由布蘭奇任命。

美國廣播公司新聞網報導，布蘭奇遭到民主黨參議員嚴厲質詢，有民主黨參議員批評這個基金是總統史上最腐敗的舉動。

代理司法部長布蘭奇19日在國會為17億基金辯護，他表示包括2021年1月6日國會暴動案的參與者也不排除。(路透)
代理司法部長布蘭奇19日在國會為17億基金辯護，他表示包括2021年1月6日國會暴動案的參與者也不排除。(路透)

民主黨馬里蘭州聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)詢問布蘭奇，國會暴亂時攻擊警察的暴徒是否有資格獲得賠償。布蘭奇答道：「這個國家裡自認是司法武器化受害者的民眾，都有資格申請。」

當被問及是否排除極右派民兵組織守誓者(Oath Keepers)與驕傲男孩(Proud Boys)成員時，布蘭奇重申「任何認為自己遭受司法武器化的美國人都可以申請」。

副總統范斯在白宮記者會上，同樣拒絕直接表態。范斯表示，申請案將逐一審查，「不是要發錢給襲警者，而是補償曾遭司法體系不公對待的人」。

這項基金罕見引發跨黨派質疑，參院撥款委員會民主黨領袖莫瑞(Patty Murray)批評，這形同川普為個人利益「掠奪國庫」，聯邦參院多數黨領袖熊恩(John Thune)坦言，「看不出這筆基金有何用途」。

路透報導，布蘭奇承諾反武器化基金運作將「完全透明」，但拒絕透露委員會名單，也不說川普是否會介入，僅表示委員會將獨立運作，並每季向司法部長提交報告，報告詳情會提供給議員參考。

布蘭奇另表示，曾遭司法部特別檢察官史密斯(Jack Smith)調閱通聯記錄的共和黨議員，可申請反武器化基金。

范霍倫批評，反武器化基金繞過司法審查，與前總統歐巴馬時代經聯邦法官背書的原住民補償機制不同。

川普 國稅局

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