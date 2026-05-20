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川普新令 將要求銀行查客戶移民身分 納洗錢風險評估

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普檔案照。美聯社
美國總統川普檔案照。美聯社

美國總統川普周二簽署行政命令，要求監管機構重新檢討銀行的「認識你的客戶」（KYC）規則，這套規則原是為了防範洗錢與資助恐怖主義，而新命令要求銀行，將個人的移民身份明確列為評估客戶是否構成洗錢風險的一部分。

這份行政命令援引中國洗錢網絡和墨西哥販毒集團為修改依據，要求監管機構在90天內提出具體調整方案，重點是確保銀行在必要時有權限，在必要時向客戶索取更多資訊，包括是否合法居留，以及是否擁有工作許可等。

目前美國的KYC規定並未要求銀行蒐集公民或移民身分資料。

相較於媒體2月曝光的行政命令提案，此次版本較為溫和。當時擬要求銀行向新舊客戶蒐集護照等文件，引發銀行業強烈反彈，質疑其法律依據與執行成本。

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