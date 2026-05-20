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分析：「反武器化基金」缺乏監督機制 川普政府最赤裸自肥

世界日報／ 編譯莊瑞萌／綜合報導

川普總統透過與司法部的和解，設立了17.7億元的「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)，用以補償他認為遭受前政府「司法武器化」對待的支持者，但此舉被操守專家痛批為「史上最赤裸的自肥」，質疑該基金缺乏監督，形同任由川普任意分配納稅人錢財的「小金庫」。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，這項基金的設立，源於川普針對國稅局與財政部就其納稅申報表洩露一事所提出的訴訟。在雙方達成和解時，代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)宣布將成立這筆資金，稱為「反武器化基金」。這是川普兌現其為支持者「討回公道」承諾的最新行動。稍早之前，他已赦免約1500名因國會山莊暴亂而被定罪者、撤銷政治對手的國安許可並要求司法部對其進行調查。

根據備忘錄，財政部將在60天內將17.76億元撥入一個專供該基金使用的帳戶。基金由司法部長任命的五人委員會監督，該委員會擁有發放正式道歉及金錢賠償的權力。值得注意的是，基金將於2028年12月15日停止受理申請，距離下任總統就職僅剩一個多月，屆時若有剩餘款項，將歸還聯邦政府。

目前尚不清楚具體的申請資格，但司法部表示「申請無黨派要求」，不過根據過往案例，受益者很可能包括川普最忠實的支持者與盟友，例如因國會山莊暴亂被定罪、後獲川普赦免者、曾對司法部提起訴訟並達成和解的前川普政府高官與競選團隊成員等。

操守專家指出，除了未來可能的訴訟或立法介入外，目前幾乎沒有對該基金的有效監督機制。司法部長雖有權審計基金使用情況，而且委員會須每季向部長提交報告，但哥倫比亞大學法學教授布里福(Richard Briffault)直言，最初的訴訟本身就是一場「串通訴訟」(collusive suit)，川普控告自己領導的政府，並在其控制的法律團隊與司法部之間達成和解。他並認為，在缺乏公開指引與委員會運作細節的情況下，「這就是一筆無限制的小金庫基金」。曾任司法部赦免律師的奧耶爾(Liz Oyer)表示，「(基金)完全沒有透明度，五名委員擁有完全的裁量權，可以把錢給任何人，沒有任何監督機制，也沒有公眾參與的程序。」

非營利組織「華府公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington)則發表聲明，譴責此舉是「總統任內最厚顏無恥的自肥行為」。

川普 國稅局

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