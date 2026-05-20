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洩資案和解 川普、家族以往稅務 國稅局永不查稅

世界日報／ 記者顏伶如／綜合報導
「川普總統」與「川普政府」達成協議，國稅局永遠禁止再審計川普及他家人的稅。照片為川普19日視察白宮宴會廳工程。（路透）
「川普總統」與「川普政府」達成協議，國稅局永遠禁止再審計川普及他家人的稅。照片為川普19日視察白宮宴會廳工程。（路透）

川普總統今年1月以個人身分對國稅局(IRS)提告，指控2019年度報稅資料遭洩漏給媒體而索償100億元。川普18日同意撤告，政府根據和解協議宣布由司法部成立規模17.76億元的「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)，用來賠償自認曾遭拜登司法部不公平調查的川普盟友。司法部網站19日清晨則公布原本並未包括在9頁和解協議裡的附加條款，單頁文件寫著內容廣泛的豁免條款(waiver)指出，國稅局將「永久禁止且排除」(forever barred and precluded)對川普、親屬及關係人、信託與企業進行以往稅務的稽查。

代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)簽名、註記日期為5月19日的附加條款(addendum)明確寫道，豁免條款永久禁止國稅局對川普及關係人、信託、企業進行稅務稽查的範圍，包括了5月18日和解協議生效日期之前提交的所有稅表(tax returns)，以及已經提出或可能提出的任何問題。

Politico新聞網站分析，川普長期以來因為查稅問題而與國稅局產生的糾紛，如今似乎靠著布蘭奇一紙公文畫下句點。

川普與其政府達成協議並擴及家人 前國稅局長質疑

華爾街日報則指出，該協議明確禁止政府對已經提交的納稅申報採取任何行動。川普作為納稅人與川普政府之間達成的這項協議，是個人利益與政府利益前所未有的交織，由一名川普任命的官員同意將總統本人、其家人以及其企業排除在稅務執法之外。

18日公布的和解協議並非布蘭奇簽署，而由助理司法部長伍沃德(Stanley Woodward)、國稅局執行長比西尼亞諾(Frank Bisignano)、川普律師艾普斯丁(Daniel Epstein)簽名。

為何附加條款沒有包含在原版和解協議中、為何附加條款簽名並非原本協議同一批人，司法部並未回應媒體詢問，僅在聲明中說和解只針對現有稽查，不涉及未來稽查。

2013年至2017年間擔任國稅局局長的柯斯基寧(John Koskinen)指出，擴充之後的和解協議創立「糟糕先例」，可能讓川普獲利不少。

柯斯基寧說：「這不禁讓人好奇總統那些稅表裡到底隱藏了什麼。」他表示，川普一直都有買賣股票，比一般投資人掌握更多消息，應稅收益可能頗為可觀，「不查稅表實際上等於提供方便管道，讓他從政府手中輕易拿錢」。

拜登執政期間的國稅局局長沃菲爾(Danny Werfel)表示，從沒聽過國稅局提前同意「永久放棄」審查特定個人或企業提交稅表的案例。他說，如此安排賦予川普與川普家人有別於其他美國人民的單獨稅務規則，「不論總統還是水管工人，都應遵循同樣稅務規則與執法架構」。

川普總統與政府達成協議，禁止國稅局再追查他及家人的稅務，川普則對國稅局撤告。（美聯社）
川普總統與政府達成協議，禁止國稅局再追查他及家人的稅務，川普則對國稅局撤告。（美聯社）

國稅局 川普

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