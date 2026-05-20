企業領袖只是川普背後人形立牌

川普總統訪問中國後，美中雙方都發表聲明肯定此行的正面意義，但這兩個超級大國之間達成了什麼具體協議？卻是諱莫如深、各自表述。川普邀請隨行的多位美國主要企業領袖，雖各有所圖，但仍無具體斬獲。

川普行前大張旗鼓地邀集企業執行長同行，17位累計身價逾兆美元。其中Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳臨時應川普之召，從安克拉治登上空軍一號；而特斯拉執行長馬斯克先於內閣官員，緊隨川普下機，還一度成為媒體熱議的焦點。波音執行長奧特伯格樂觀相信，中國會簽下500架飛機訂單，食品農業巨頭嘉吉公司執行長塞克斯則期待中國採購更多大豆，而來自華爾街的金融鉅子，仰首中國放寬更多國內限制。

然而，兩天的訪問結束後，Nvidia的AI晶片還是沒有接到訂單，特斯拉的全自動輔助駕駛(FSD)系統也並未開放落地中國。川普雖在回程專機上宣稱達成一系列「對兩國都意義重大的貿易協定」，包括中國同意向波音公司採購200架飛機，同時可能很快就會開始購買更多美國石油和農產品，但並沒有提供更多細節。

對於相互報復的關稅，現在並沒有如何解決的協議，只知道將繼續關稅休戰至今年的11月；在峰會前，中國曾力促將關稅休兵期限延長至川普任期結束，但美國不願做出如此長期的承諾，以免失去談判籌碼。作為妥協，美方同意成立貿易委員會與投資委員會，以促進美中關係的「戰略穩定」。

白宮在17日公布川普訪中之行的說明文件中指出，中國已同意每年至少向美國採購170億美元的農產品，為期至2028年，這是在去年秋天黃豆採購協議之外的額外承諾。中國去年川普和習近平會談後，已履行首批購買1200萬公噸黃豆的承諾，北京將連續三年每年採購2500萬噸黃豆。此外，中國也同意解除美國牛肉的進入中國市場的限制，恢復其市場准入。

原本媒體傳聞，波音將獲500架飛機訂單，最後只有證實200架，因不如預期，股價大幅下跌；即使這200架，也未必是能夠完全兌現的支票。川普2017年首度訪中時，中國用300架波音訂單作為賀禮，但短短三個月後即因川普對中國課徵高關稅而暫緩。目前雙方的關稅和貿易爭議仍懸而未決，200架飛機訂單應只是中方對川普「留校察看」的承諾。

至於像是黃仁勳、馬斯克、蘋果公司執行長庫克，以及其他如高通、花旗集團和萬事達卡以及Visa公司的高管而言，此行的角色只是壯大川普聲勢的身後人形立牌，彷彿參加了一個昂貴的北京兩日旅遊團。

這是因為早在峰會開始之前，這趟國事訪問的目的已經定調：川普想要中國施壓伊朗開放荷莫茲海峽，習近平則是企圖要川普在台灣問題上明確表態。但在峰會結束後雙方的聲明中明顯看得出，雙方的期待都是各說各話。

不過，白宮聲明同意中國所提出的「建設性戰略穩定關係」，而川普邀請習近平9月訪問華盛頓，習近平也接受了。這代表未來四個月內，在美國企業在中發展、以及伊朗與台灣問題上仍有進一步發展的可能性。對中國來說，急需掌握未來四個月的話語的主導權。

總結這次川普的中國訪問，最大的贏家是明年進入第四任期的習近平，凸顯出中國在當前世界局勢中扮演的角色；自詡此行滿載而歸的川普、飽受戰火摧殘的伊朗和美國的商業領袖團不是贏家，但也算不上輸家，因為現況與峰會前，其實沒有太大差別。