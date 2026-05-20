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受夠頌揚AI言論 多名來賓在大學畢典致詞被畢業生噓

世界日報／ 編譯廖振堯／綜合報導
圖為耶魯大學畢業典禮。今年大學畢業典禮當演講者談到人工智慧時，引起不少噓聲。(美聯社檔案照)
圖為耶魯大學畢業典禮。今年大學畢業典禮當演講者談到人工智慧時，引起不少噓聲。(美聯社檔案照)

隨著人工智慧(AI)為就業前景蒙上陰影，它正成為今年大學畢業典禮上一個不受歡迎的話題。在數所校園裡，當演講者談到人工智慧時，畢業生以響徹全場的噓聲打斷了演講。

谷歌前執行長施密特(Eric Schmidt)17日出席亞利桑納大學(University of Arizona)畢業典禮致詞，回顧了自己的學生時代和電腦崛起，又談到筆記型電腦、智慧型手機的演變，以及網路和社群媒體的普及；然而一提及AI時，台下學生立刻噓聲連連。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，施密特演講中讚揚電腦帶來「知識民主化」，使許多人擺脫了貧困，但它也有陰暗的一面，「它們獎勵憤怒，它們放大了我們最糟糕的本能，它們使人們交談的方式變得粗俗，我們溝通和對待彼此的方式形成社會的本質。」

施密特隨後將AI興起比作電腦的變革性影響，但立刻響起噓聲。施密特說道「我知道你們很多人對AI的感受。我能聽到你們的聲音，」施密特對著人群說道，噓聲此起彼落。

「有一種恐懼…你們這代人有一種恐懼，擔心未來已成定局，機器即將到來、工作職務正在消失、氣候破壞、政治分裂，你們繼承一個不是你們造成的混亂，我理解這種恐懼。」施密特表示他認為未來仍然是未定之天，畢業生擁有塑造AI發展方式的真正力量，這一說法又引起了部分觀眾進一步反對。

其他大學的畢業典禮主講人在談及人工智慧時，也出現了類似反應，這凸顯出當今大學生普遍存在的焦慮。

本月稍早房地產公司Tavistock Development Company副總考菲爾德(Gloria Caulfield)在中佛羅里達大學(University of Central Florida)的藝術與人文學院及傳播與媒體學院致詞時也大談AI，還說「人工智慧崛起是下一次工業革命」，人群立刻爆發噓聲。

考菲爾德當時十分驚訝。她還轉過身問身後的人：「發生什麼事了？」

「好吧，我似乎觸動了某些人的情緒。我可以把話說完嗎？」她接著說，「就在幾年前，人工智慧還不是我們生活中的一部分，」她說，這句話引來掌聲。「而現在，AI的能力已經掌握在我們手掌之中，」又遭到更多喝倒彩聲。

22歲的伊森．盧賓(Ethan Lubin)是媒體製作專業的畢業生，他是發出噓聲的人之一。他說：「在文理學院談論人工智慧，有點違背人文精神。」

人工智慧 畢業典禮

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