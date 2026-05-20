快訊

政院拍板2949億軍購特別預算 115年先編88億財源由舉債支應

曾說沈伯洋不可能參選！2名嘴認輸發千份雞排、百杯珍奶 領取時地曝光

超越日本！外媒如何看台灣作家勇奪國際布克獎

聽新聞
0:00 / 0:00

美增兵波蘭計畫生變 副總統范斯澄清僅延後非取消

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國副總統范斯（JD Vance）今天表示，向波蘭部署4000名士兵的計畫是延後而非取消，但他同時強調歐洲必須「自立自強」。

綜合法新社和路透社報導，美國官員上週透露這項部署計畫已經取消，這也是總統川普政府削減駐紮在歐洲北大西洋公約組織（NATO）盟友境內兵力的最新舉措。

范斯是川普政府中對歐洲最具代表性的批評者之一，同時對美國援助烏克蘭持強烈懷疑態度。他在白宮簡報會上指出，川普自第一任期以來，就一直督促歐洲盟友為自身國防分擔更多責任。

范斯在白宮的簡報會上表示：「我們必須擁有更多主權，並讓更多歐洲國家自立自強。這將繼續是我們在歐洲的政策。」

他說：「我們不是在談論將每一名美軍撤出歐洲。我們談論的是以一種能將美國安全最大化的方式來轉移一些資源。我不認為這對歐洲是件壞事。」

但當被問及這4000名士兵和波蘭時，范斯回答：「這是軍隊輪調的延後。這些部隊可能會去歐洲的其他地方。我們可能會決定將他們派往別處。」

「我們事實上還沒有對這些部隊最終將去哪裡做出最後決定。」

一名美國高階軍官上週在國會聽證會上表示，美軍歐洲司令部（US European Command）司令已「收到關於在波蘭裁減兵力的指示」。波蘭是北約東翼與俄羅斯接壤的關鍵盟國。

川普似乎決心懲罰那些未能支持中東戰爭，或未向關鍵的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）水道維和部隊提供協助的盟國，這條水道實質上已被伊朗封閉。

五角大廈在5月初宣布，華府將從德國撤出5000名士兵。

范斯 波蘭 烏克蘭

延伸閱讀

波斯灣盟國斡旋奏效 美暫停攻擊伊朗 油價回落

中東戰爭第80天》川普稱美伊談判有正面進展 最新發展一次看

無限期駐軍、有權否決外資 紐時揭川普格陵蘭訴求

川普再嗆伊朗 不同意協議將會「蕩然無存」

相關新聞

川普第1季炒股3,700筆？范斯急澄清：總統不會坐在橢圓辦公室買賣下單

美國副總統范斯（JD Vance）為總統川普進行辯護，回應外界對川普大量進行金融資產交易、頻繁買賣股票的的批評，表示川普本人並不會親自買賣股票。

美參議院50:47通過關鍵表決！推進限制川普攻打伊朗 下一關曝光

華盛頓郵報報導，美國參議院19日以50票贊成對47票反對通過程序性表決，推進一項阻止總統川普進一步攻擊伊朗的決議，期間有4名共和黨人倒戈。下一步仍須經參議院正式表決通過，之後還得送交眾議院審議，整體過關難度仍高。

川普：美未保護好晶片業 重申調高關稅思維

美國總統川普在訪問中國大陸前，接受《財星》（Fortune）雜誌專訪時，重申他以關稅保護美國產業的思維，認為過去美國都未保護好晶片業，致使台積電崛起，否則「英特爾應該是目前舉世最大的企業」，「包辦所有生意，沒有台灣的事」。

加州清真寺槍擊釀3死 9歲男童躲衣櫥避死劫：看到很可怕的東西

9歲的夏納今天在他就讀的清真寺發生致命槍擊時，被迫和數十名孩童擠在一起、藏身教室內。他的母親於20年前從飽受戰火肆虐的加...

創校175年來首位華裔校長 蔣濛將接掌西北大學

美國頂尖名校西北大學(Northwestern University)18日宣布，將任命現任印第安納州普渡大學(Purdue University)校長蔣濛(Mung Chiang，50歲)為新任校長，他也將成為西北創校175年以來，史上第一位華裔校長。蔣濛將於今年7月1日走馬上任。

司法部設17億「反武器化」基金 補償被拜登政府「不公對待的人」

川普總統與長子小唐納．川普(Donald Trump Jr.)、次子艾瑞克．川普(Eric Trump)今年1月聯手對國稅局(IRS)提告，指控稅務人員在未經授權之下，洩露川普第一任期報稅資料給媒體，因此索償100億元。根據18日法院文件，川普已經撤告。司法部則宣布，政府依照撤告協議成立名稱為「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)的17.76億元資金，將用來賠償自認曾經遭受拜登政府司法部不公平調查的川普盟友。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。