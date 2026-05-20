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美增兵波蘭計畫生變 副總統范斯澄清僅延後非取消
美國副總統范斯（JD Vance）今天表示，向波蘭部署4000名士兵的計畫是延後而非取消，但他同時強調歐洲必須「自立自強」。
綜合法新社和路透社報導，美國官員上週透露這項部署計畫已經取消，這也是總統川普政府削減駐紮在歐洲北大西洋公約組織（NATO）盟友境內兵力的最新舉措。
范斯是川普政府中對歐洲最具代表性的批評者之一，同時對美國援助烏克蘭持強烈懷疑態度。他在白宮簡報會上指出，川普自第一任期以來，就一直督促歐洲盟友為自身國防分擔更多責任。
范斯在白宮的簡報會上表示：「我們必須擁有更多主權，並讓更多歐洲國家自立自強。這將繼續是我們在歐洲的政策。」
他說：「我們不是在談論將每一名美軍撤出歐洲。我們談論的是以一種能將美國安全最大化的方式來轉移一些資源。我不認為這對歐洲是件壞事。」
但當被問及這4000名士兵和波蘭時，范斯回答：「這是軍隊輪調的延後。這些部隊可能會去歐洲的其他地方。我們可能會決定將他們派往別處。」
「我們事實上還沒有對這些部隊最終將去哪裡做出最後決定。」
一名美國高階軍官上週在國會聽證會上表示，美軍歐洲司令部（US European Command）司令已「收到關於在波蘭裁減兵力的指示」。波蘭是北約東翼與俄羅斯接壤的關鍵盟國。
川普似乎決心懲罰那些未能支持中東戰爭，或未向關鍵的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）水道維和部隊提供協助的盟國，這條水道實質上已被伊朗封閉。
五角大廈在5月初宣布，華府將從德國撤出5000名士兵。
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