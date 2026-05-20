盧比歐將出席北約外長會議 為7月年度峰會鋪路

美國總統川普向來不滿北約盟國支持力道，威脅減少派遣軍力，不過國務卿盧比歐22日將出席北約外長會議，為7月在土耳其舉行、川普預計參加的北約年度峰會鋪路。

法新社報導，美國國務院公布國務卿盧比歐（Marco Rubio）將出席22日於瑞典赫爾辛堡（Helsingborg）舉行的北大西洋公約組織（NATO）外長會議。此會旨在為7月北約於土耳其的年度峰會先作準備，川普預期將會參加。

國務院今天的聲明指出，盧比歐將在北約外長會議「討論盟邦提高國防投資及強化責任分擔的必要性」。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）日前批評美國與以色列對伊朗發動戰爭，川普對此大為不滿，隨後決定減少駐德美軍5000人。長期以來，川普一直認為美國在北約承擔過多的防務責任。

國務院表示，盧比歐將與瑞典總理克里斯特森（UlfKristersson）及北約秘書長呂特（Mark Rutte）會面。

盧比歐隨後將訪問印度，這是川普第2任期以來盧比歐首訪這個世界最大的民主國家。國務院表示盧比歐將走訪印度4座城市，這與他向來快節奏的行程不太一樣。

數十年來，美國無論哪個黨派執政均積極維持與印度的關係，但川普去年對印度不滿，一度祭出懲罰性關稅。

美印嫌隙源於印度總理莫迪（Narendra Modi）拒絕將印度與巴基斯坦的停火歸功於川普，印巴之間的短暫衝突源於1年多前發生在印控克什米爾（Kashmir）的恐怖攻擊，當時有多名印度教民眾罹難。

巴基斯坦則是積極向川普示好，稱讚他應獲頒諾貝爾和平獎，近來並自薦擔任美伊戰事調停人。美國副總統范斯（JD Vance）也為著美伊會談走訪巴基斯坦。