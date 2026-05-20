川普第1季炒股3,700筆？范斯急澄清：總統不會坐在橢圓辦公室買賣下單

美國副總統范斯（JD Vance）為總統川普進行辯護，回應外界對川普大量進行金融資產交易、頻繁買賣股票的的批評，表示川普本人並不會親自買賣股票。

范斯周二在白宮記者會上表示：「總統不會坐在橢圓辦公室裡，用t他的電腦登入自己像是Robinhood的帳戶買賣股票，那太荒謬了。他有獨立的理財顧問來管理他的資金。」「他並不是親自操作這些股票交易。」

根據聯邦倫理申報資料，川普本人或他的投資顧問在第1季進行了超過3,700筆交易，規模達數千萬美元，涉及多家與其政府有業務往來的大型企業，包括輝達、微軟與波音。一些批評人士質疑，其中一些交易時間點，可能與重大新聞事件或川普的社群媒體發文有所關聯。

這項消息再次引發外界對川普涉及利益衝突的擔憂，這類疑慮在他任內一直存在。現代美國總統中，幾乎沒有人進行如此頻繁的投資操作；以往總統通常會在任內出售資產或採取其他方式避免利益衝突，例如將資產交由「保密信託（blind trust）」管理，這種信託又稱盲目信託，是在受益人不知情的情況下由受託人單獨處理的信託。

華爾街人士對川普帳戶的交易數量感到震驚。The Wealth Alliance總裁兼董事總經理迪頓（Eric Diton）上周

表示，「我很困惑。在我40多年的華爾街經驗中，這在任何標準下都是非常不尋常的大量交易。」

川普集團（Trump Organization）發言人先前表示，川普的資產由獨立的第三方金融機構管理，投資決策完全由第三方掌控，交易透過自動化流程執行。川普、其家族成員及公司都不參與交易，也不會事先得知任何交易活動。