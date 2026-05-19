加州清真寺槍擊釀3死 9歲男童躲衣櫥避死劫：看到很可怕的東西

9歲的夏納今天在他就讀的清真寺發生致命槍擊時，被迫和數十名孩童擠在一起、藏身教室內。他的母親於20年前從飽受戰火肆虐的加薩移民、定居南加州。

路透社報導，在聖地牙哥伊斯蘭中心（IslamicCenter of San Diego）今天上午發生槍擊事件數小時後的訪談中，夏納（Odai Shanah）回憶起自己聽到校園外牆傳來一陣密集槍響。該中心同時也是一間伊斯蘭日間學校所在。

夏納表示，當時他和同學們很快被老師帶進一個衣櫥內，大家擠在一起驚恐顫抖著，之後又聽到約12到16聲槍響。他回憶道，槍擊停止後，他們聽見特種武器和戰術部隊（SWAT）在教室外大喊，「好了，開門」，接著門就被打開。

夏納表示，在警察護送他們離開大樓時，「我們看到了一堆很可怕的東西，有人躺在地上，就是那種很可怕的畫面」。他坦言，所謂「很可怕的東西」指的是受害者的遺體。

他說：「我的腿一直在發抖，手和頭都很痛。我感覺自己像一塊石頭。」

警方表示，包括一名保全人員在內，有3名與伊斯蘭中心有關人士在清真寺外遭到兩名青少年嫌疑人開槍身亡。兩名槍手後來在數個街區外自戕身亡。當局稱許該名保全成功阻止更大傷亡。

夏納的父母同意讓他以真實姓名受訪，用自己的話描述事發經過。

槍聲停止之後走出藏身處的夏納目睹警察踹開隔壁教室的門，看起來是特警隊在針對建築進行逐間搜索。

這名男孩說：「他們叫我們舉起雙手排成一條長隊。」他還看到另一群年紀更小的學生也被組隊帶離教室，之後他和同學被引導穿過校園到外面。

據當局表示，槍手並未進入清真寺園區內部，名為光明地平線學院（Bright Horizon Academy）的該校所有學生都已確認下落並且安全無虞。

這起槍擊事件給伊斯蘭中心和關係緊密的社區帶來巨大震撼，對2006年離開加薩（Gaza）前往美國的夏納母親而言勢必格外受到衝擊。以色列軍隊和巴勒斯坦武裝分子當年在加薩激戰數月。夏納的父親則於2015年從約旦移民美國。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980