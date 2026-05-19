緩解擁擠 TSA下月實驗機場25哩之外安檢 每次收費9元

華爾街日報18日獨家報導，為排除機場擁擠問題，運輸安全管理局(TSA)下個月將推出實驗計畫，讓安檢移到機場外部進行，試辦措施可能擴大實施。不過，這項特殊服務每次要收取費用9元。

實驗計畫第一階段只在波士頓羅根國際機場(Boston Logan International Airport)讓達美航空(Delta Air Lines)、捷藍航空(JetBlue)早晨航班的乘客使用，接受安檢的地點是在麻州佛明罕(Framingham)的TSA外哨站。

乘客在佛明罕完成安檢之後，搭乘專車前往距離相隔大約25哩的機場，到了航廈不必再通過安檢站，可以直接到登機門準備搭機。

名稱為「地上通訊線」(Landline)的外部安檢服務，單程費用為9元，佛明罕安檢地點停車費為一天7元。

報導指出，試辦計畫把搭機旅遊原本讓人最有壓力的環節，移到遠離機場的地點進行。

位於佛明罕的TSA新建外哨站，接受乘客辦理登機報到及托運行李。專家指出，前往羅根機場的道路經常塞車。

這項計畫由機場接駁巴士公司「地上通訊線」(Landline)負責，在外哨站為乘客辦理報到登記、專車接送的人員都是公司員工，行李與乘客安檢由TSA人員負責。行李送到機場之後則由航空公司人員接手。

TSA表示，這項計畫是為了推動安檢現代化、為乘客提供更多便利的努力項目之一，對於巴士營運公司與航空公司都有嚴格要求，必須符合現行安全規定。

「地上通訊線」巴士公司目前與數家航線簽有合約，在芝加哥、費城等城市將乘客從規模較小的機場載到大型機場。

「地上通訊線」巴士公司執行長桑德(David Sunde)表示，隨著航空旅遊需求增加，身為航運樞紐的大型機場必須思考如何減輕旅客蜂擁而至所帶來的壓力。他說，這些機場把正門擴寬的程度相當有限，「到了某個時間點，必須考慮如何讓正門數量變多」。