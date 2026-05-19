川普政府掃蕩移民 20萬童與父母分開 其中3/4是美公民

布魯金斯研究所(Brookings Institution)分析，川普政府展開大規模移民掃蕩行動以來，已有超過20萬名兒童的父母遭到拘留，其中約14萬5000人是在美國出生的公民，比例高達75%；此數字不僅遠遠超過聯邦當局自行公布的數據，規模也遠大於2018年「零容忍」政策期間分離的約5500名兒童。

布魯金斯研究所資深研究員華森(Tara Watson)表示，「無論從哪個角度來看，自從川普總統上任以來，已有數萬名兒童經歷父母遭當局拘留，其中大多數為美國公民。」

紐約時報報導，研究人員依據人口普查局(Census Bureau)數據及移民與海關執法局(ICE)逮捕紀錄，依照被拘留者的性別、年齡、國籍與婚姻狀況推估其美國公民子女人數，最保守估計約11萬7400人，最多則約17萬5000人；國土安全部(DHS)公布的同期數字，僅6萬名美國出生兒童的父母遭逮捕。

研究人員推測數據落差的原因，可能是國安部未系統性地詢問被拘留者是否有子女，或被拘留者擔心連累孩子而未說實話。

華森與研究共同作者、喬治城大學公共政策教授瑪莉安‧坎西安(Maria Cancian)一同訪問兒童福利機構後發現，與家長分開的孩子僅極少人進入正式寄養體系，大多數由鄰居、親友或手足照顧，「而這些人沒有法律義務照顧這些孩子」。

非營利組織「公共律師」(Public Counsel)家庭法律師雪倫‧卡塔赫納(Sharon Cartagena)說：「我們看到孩子處境艱難，被託付給沒有法律義務的鄰居、有親生骨肉的兄弟姊妹，或是無法照顧年幼孩子的父親。」

諷刺的是，有美國公民子女的父母，處境更艱難。單親媽媽雷狄‧奧多涅茲(Ledy Ordonez)去年7月在聖安東尼奧工作時遭ICE逮捕，她與兩歲的美國公民兒子阿隆佐(Alonzo)分離至今已逾10個月。

奧多涅茲曾請求讓母子在家庭拘留中心一同等待審理遭拒，理由是美國公民不得被關押於移民拘留設施。她說：「我從來都不想和我的獨子分開，他已經會走路和說話，我錯過了太多。」

執法人員近期警告奧多涅茲，如果她無法為兒子申辦護照，她將被獨自遣返。她哭著說：「如果他們把我遣送回國，我希望帶著孩子離開。」