洛杉磯近郊野火迅速蔓延 數以千計居民被迫撤離

洛杉磯近郊今天爆發野火，火勢迅速蔓延，當局已對數以千計名居民下達撤離令。

這場名為「珊迪」（Sandy Fire）的野火今天接近中午時分在錫米谷市（Simi Valley）爆發。這座城市擁有約12.5萬名居民，位於洛杉磯市中心西北方約60公里處。

根據加州森林防火廳（CalFire）數據，在時速高達56公里的陣風助長下，火勢到今天傍晚已蔓延達552公頃。

法新社報導，大火燒毀了一棟房屋，但目前尚未有傷亡報告。

當局已下令錫米谷部分地區及鄰近的千橡市（Thousand Oaks）居民進行疏散，同時洛杉磯北部的幾個社區也已被列入疏散警告範圍。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）在記者會上表示：「在撤離警告下，居民不需立即離開，但我們鼓勵大家保持警覺，並準備好在情況惡化且發布撤離令時進行撤離。」

她補充說：「目前，我們預計野火不會蔓延至洛杉磯市。」