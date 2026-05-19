MTA與工會達協議 長島鐵路3天罷工落幕 周二中午復駛

長島鐵路(LIRR)罷工18日進入第三天，大都會運輸署(MTA)與代表長島鐵路(LIRR)工人的各工會當晚宣布達成協議，結束了長達三天的鐵路罷工。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)18日晚在一份聲明中寫道：「今晚，@MTA與LIRR的五個工會達成了一項公平協議，該協議在為工人提供加薪的同時，也維護了乘客和納稅人的利益」。她說：「我很高興地宣布，LIRR的分階段運營服務將於明天中午開始恢復。」

這次罷工從16日開始，導致這個全美最繁忙的通勤鐵路系統完全停運。參與談判的長島鐵路五個工會，代表約3500名工人。大都會運輸署(MTA)談判代表德拉弗森(Gary Dellaverson)18日白天曾一度表示，談判進展緩慢，毫無實質進展，這次罷工可能不會立即結束。「我們原本以為已經非常接近達成協議了」，德拉弗森說，「很遺憾，最終未能如願」。他指控工會方面的談判代表「沒有緊迫性」。長島鐵路工會領導人稱MTA提出的條件不合理，他們要求在四年內無條件加薪14.5%。

18日下午MTA和長島鐵路的工會都在互相指責。長島鐵路工會表示，過去三年沒有漲薪，他們的薪資成長速度跟不上不斷上漲的生活成本，MTA讓他們「別無選擇，只能罷工」。而MTA表示，工會的要求會「耗盡MTA的預算」，他們迫使MTA和州府接受一項糟糕的協議。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)在這次長島鐵路的罷工中置身事外。儘管他曾與罷工護士和星巴克罷工的咖啡師一起遊行過，但曼達尼18日表示，他不會加入長島鐵路罷工工人的行列。不過他仍然「希望能夠達成一項對工人公平的協議，確保這個通勤鐵路系統能夠正常運作」。

據分析，現在公開支持鐵路罷工可能會削弱曼達尼今後與市教師、警察或其他市政工會談判的籌碼，而且曼達尼仍需在州預算中為紐約市爭取數十億元的資金，因此不想與州長霍楚(Kathy Hochul)發生衝突。

根據鐵路營運商提供的數據，截至2024年，長島鐵路員工的平均年收入為12萬1646元，加班費平均為2萬5957元。長島鐵路員工的平均年收入約為15萬元，而長島兩個郡之一的蘇福克郡(Suffolk County)2024年的人均收入僅為9萬2113元。與其相鄰的納蘇郡(Nassau County)同年的人均收入為10萬9400元。

州主計長狄拿波利(Tom DiNapoli)估計，這次罷工不僅會影響每天乘坐長島鐵路的超過25萬乘客的旅行計畫，還將給該地區平均每天造成6100萬元的損失。