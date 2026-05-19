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華府祈禱會慶祝建國 基督教保守派被批評

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
華盛頓特區國家廣場近日舉行「Rededicate 250」祈禱大會，旨在以基督信仰的方式慶祝美國建國250週年。（Photo by Samuel Girven on Unsplash under C.C License）
華盛頓特區國家廣場近日舉行「Rededicate 250」祈禱大會，旨在以基督信仰的方式慶祝美國建國250週年。（Photo by Samuel Girven on Unsplash under C.C License）

華盛頓DC國家廣場近日舉行「Rededicate 250」祈禱大會，這場帶有強烈保守派基督教色彩的集會活動，旨在以基督信仰的方式慶祝美國建國250週年。然而，現場部分批評者與進步派團體發起抗議，譴責該活動助長基督教民族主義，並排擠了不同宗教的多元立場與觀點。

上帝所治理的國家

美聯社》報導，華盛頓國家廣場17日舉行大型保守派基督教祈禱集會，現場多位共和黨政要共襄盛舉，而美國總統川普也透過預錄影片，強調基督信仰與國家認同的緊密聯繫。這場名為「Rededicate 250」的活動，主要訴求是將美國重新定位為上帝所治理的國家。

據報導，這場祈禱集會的核心焦點將美國獨立250週年的紀念與基督信仰相互結合，並呼籲人民應謙卑禱告，祈求上帝醫治美國這塊土地。活動現場呈現濃厚的基督教色彩，包括演奏基督教音樂，以及舞台上裝飾著美國開國元勳與十字架並列的彩繪玻璃窗。

基督教民族主義

衛報》報導，這場祈禱集會引發了廣泛爭議。部分批評者認為，政治人物與福音派領袖同台演說可能模糊政教分離的界線，而許多演講者強調美國是作為一個基督教國家而創立的，其隱含著基督教民族主義的意識形態。

儘管名為國家級的祈禱集會，但非基督徒代表的人選僅有一名猶太教拉比，這使得進步派宗教領袖擔心，這場活動違背了美國對宗教自由的承諾。因此，部分進步派團體在現場進行示威抗議，甚至展示一個類似川普的金牛犢氣球，以此諷刺聖經中的偶像崇拜。

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