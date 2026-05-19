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房租中位數破16萬 曼哈頓公寓租金破新高

中央社／ 紐約18日綜合外電報導

根據美國房地產公司Corcoran資料，紐約曼哈頓區的公寓租金4月中位數首度突破每月5000美元（約新台幣16萬元）大關，空屋率則降至6年新低，租屋族短期內恐怕難以看到緩解的曙光。

法新社報導，Corcoran營運長馬林（Gary Malin）本月15日於部落格中表示：「2026年4月，曼哈頓租賃市場明顯升溫，需求快速增加與供給持續緊縮相互推升市場。」

曼哈頓上月的公寓租金中位數為5099美元（約新台幣16萬2300元），較去年同期上漲6%。

空屋率降至1.55%，馬林指出，這些數據顯示「租屋市場搶租壓力升高」的狀態。

曼哈頓各類房型租金普遍上揚，其中一臥房與兩臥房公寓分別創下5228美元（約新台幣16萬6400元）與8338美元（約新台幣26萬5440元）的新高。

生活成本居高不下，已成為紐約乃至全美各地最敏感的政治議題，這也助長了在選前主打「房屋凍漲」政見的曼達尼（Zohran Mamdani），於去年11月順利當選紐約市長。

本月稍早，一個租金指導委員會進行初步投票，支持曼達尼提出、形同凍結近100萬戶紐約公寓租金的計畫。這項提案預計6月將進行最終表決。

在紐約五大區中人口最多的布魯克林，馬林形容當地租賃市場依舊熱絡，但他表示，「對租客來說，情勢相對沒有那麼緊張。」

布魯克林的租金中位數為4110美元（約新台幣13萬元），較2月創下的歷史新高下滑，主要得益於當地的租屋庫存較上月增加了16%。

馬林指出：「整體而言，布魯克林仍然維持活絡，但市場也出現較為平衡的跡象。」

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