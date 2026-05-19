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美司法部設立500億元基金 補償拜登任內遭訴盟友

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國總統川普轄下司法部今天宣布，將設立規模高達17億美元（約新台幣537億元）的基金，用於補償在前總統拜登（JoeBiden）執政期間遭到起訴的政治盟友。

司法部表示，作為設立「反武器化基金」（Anti-Weaponization Fund）的交換條件，川普將撤回今年1月針對美國國稅局（IRS）洩漏其報稅資料所提出的100億美元訴訟。

2023年，前國稅局職員利特爾約翰（Charles "Chaz"Littlejohn）承認將川普及其他富豪的稅務資料洩漏給媒體，目前仍在服5年有期徒刑。

司法部目前由川普的前私人律師布蘭希（ToddBlanche）領軍。該部表示，設立「反武器化基金」是國稅局案件和解協議的一部分。

代理部長布蘭希透過聲明表示：「政府不應將司法體系『武器化』以對付任何美國人民。司法部的目標是糾正過去犯下的錯誤，並確保這類事件不再發生。」

聲明指出，「作為和解協議的一環，我們將設立合法程序，讓法律戰和武器化行動的受害人士能夠發聲並尋求賠償」。

布蘭希將任命5人負責管理「反武器化基金」，而川普家族也將收到「正式道歉，但不會獲得任何金錢賠償」。

上述消息曝光後，民主黨籍國會議員和監督團體隨即痛批這項計畫是明目張膽的「行賄基金」，旨在利用納稅人的錢獎勵共和黨籍總統的忠實支持者。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）發布聲明指：「川普控告自己的政府，他的司法部又與他和解，如今川普拿到一筆近20億美元的行賄基金，準備獎勵自己的盟友、親信和暴亂分子」。

國稅局 川普 拜登

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