主權爭議罩陰霾…格陵蘭經濟論壇 美特使不請自來

美國總統川普（Donald Trump）去年任命的特使藍德瑞（Jeff Landry），17日抵達格陵蘭首府努克（Nuuk）。格陵蘭媒體報導，藍德瑞在未受邀請的情況下，計畫參加當地商界主辦的一場活動。由於川普曾威脅要奪取格陵蘭，令藍德瑞此行引人矚目。

中央社綜合路透和法新社報導，藍德瑞目前職位是路易斯安那州州長，過去曾公開支持川普將這片廣大北極領土納為美國一部分。格陵蘭及丹麥對此堅決反對，多次聲明格陵蘭是非賣品。

格陵蘭媒體「鞍山週報」（Sermitsiaq）報導，藍德瑞此行隨行人員約10人，抵達後共乘坐五輛汽車組成的車隊離開。

美國駐丹麥大使霍爾里（Kenneth Howery）預計18日飛抵格陵蘭。

藍德瑞預計將在霍爾里陪同下，於19、20日出席「未來格陵蘭」（Future Greenland）經濟論壇。

論壇主辦單位「格陵蘭商業協會」（BusinessGreenland）表示未特別邀請藍德瑞，但活動對外開放，任何人皆可報名參加。格陵蘭島自治政府方面也未作回應。

美國駐丹麥大使館日前表示，藍德瑞與霍爾里將「與各界格陵蘭人士會面，傾聽並學習，目標是拓展經濟合作機會、強化民間往來，以及加深美國與格陵蘭雙方的理解」。

川普一再強調，美國基於國家安全必須控制格陵蘭，並稱若美國不主導這座北極島嶼，恐將落入中國或俄羅斯之手。

川普這樣的立場引發格陵蘭、丹麥及西歐多國的憂慮。

為降低緊張關係，格陵蘭、丹麥與美國今年稍早同意展開高層外交協商，以解決這起危機，但協商進展至今尚未公布結果。

英國廣播公司（BBC）近日報導，多名熟知內情的官員透露，美國一直與丹麥進行定期談判，以擴大美國在格陵蘭（Greenland）的軍事部署，雙方談判在近幾個月取得進展。

報導指出，美國官員正尋求在格陵蘭南部增設三座新基地，將主要負責監控格陵蘭—冰島—英國（GIUK）缺口的北大西洋海域，掌握俄羅斯與中國潛在的海上活動。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）12日說，丹麥、格陵蘭和美國就格陵蘭進行的談判有所進展，但尚未達成新協議。根據1951年簽署的一項防衛協議，華府可在格陵蘭島增加駐軍和軍事設施，但須提前通知丹麥和格陵蘭。協議曾在2004年更新。