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紐時民調：川普支持率降至37% 創第二期任新低

世界日報／ 編譯尤寶琪／綜合報導
美國總統川普18日在華府白宮園區的艾森豪行政辦公大樓出席醫療保健負擔能力活動並發表談話。(歐新社) 歐洲新聞圖片社
美國總統川普18日在華府白宮園區的艾森豪行政辦公大樓出席醫療保健負擔能力活動並發表談話。(歐新社) 歐洲新聞圖片社

根據「紐約時報與鍚耶納學院」(New York Times/Siena College)18日公布的最新民調，川普總統支持率跌至任期內新低點。這項於5月11日至15日期間進行的民調，共訪問了1507名登記選民，其結果顯示僅有37%的受訪選民，認可川普的執政表現。

根據民調結果，川普支持率比「紐約時報與鍚耶納學院」在1月進行的民調下降了3個百分點，是他第二個任期內的最低值；這一數字也低於「紐約時報」截至5月18日、綜合多家民調機構數據計算出的38%平均支持率，這數字同樣是川普任期內最低水平，而反對率則來到川普任期內最高點的60%。

「紐約時報」報導，這項最新民調結果，顯示在面臨日益增長的政治成本之際，伊朗戰爭尤其不得選民人心。紐時民調專家表示：「在兩黨為耗資巨大且競爭激烈的期中選舉摩拳擦掌之際，這項調查表明，共和黨候選人在進入大選時面臨嚴重的政治劣勢。」

被問到川普決定對伊朗開戰是否正確，有64%的受訪選民認為這是錯誤的決定，30%的受訪者認為這是正確的決定。雖然大多數受訪共和黨人認為川普做了正確的決定，但有高達73%的受訪獨立人士認為這是錯誤的決定。

除了戰爭帶來的經濟損失外，荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)的石油和天然氣供應鏈中斷，也推高了消費者要支付的油價；根據美國汽車協會(AAA)的數據，截至5月18日，普通汽油的平均價格為每加侖4.515元；2025年同期的價格則是每加侖3.179元。

在這次民調中，川普在生活成本問題上的支持率最低，69%的受訪民眾不認同他應對生活成本的方式，只有28%的人表示認可；此外，44%的選民表示川普的政策對他們個人造成了傷害，高於秋季民調時的36%。

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