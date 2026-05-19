紐時民調：川普支持率降至37% 創第二期任新低

根據「紐約時報與鍚耶納學院」(New York Times/Siena College)18日公布的最新民調，川普總統支持率跌至任期內新低點。這項於5月11日至15日期間進行的民調，共訪問了1507名登記選民，其結果顯示僅有37%的受訪選民，認可川普的執政表現。

根據民調結果，川普支持率比「紐約時報與鍚耶納學院」在1月進行的民調下降了3個百分點，是他第二個任期內的最低值；這一數字也低於「紐約時報」截至5月18日、綜合多家民調機構數據計算出的38%平均支持率，這數字同樣是川普任期內最低水平，而反對率則來到川普任期內最高點的60%。

「紐約時報」報導，這項最新民調結果，顯示在面臨日益增長的政治成本之際，伊朗戰爭尤其不得選民人心。紐時民調專家表示：「在兩黨為耗資巨大且競爭激烈的期中選舉摩拳擦掌之際，這項調查表明，共和黨候選人在進入大選時面臨嚴重的政治劣勢。」

被問到川普決定對伊朗開戰是否正確，有64%的受訪選民認為這是錯誤的決定，30%的受訪者認為這是正確的決定。雖然大多數受訪共和黨人認為川普做了正確的決定，但有高達73%的受訪獨立人士認為這是錯誤的決定。

除了戰爭帶來的經濟損失外，荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)的石油和天然氣供應鏈中斷，也推高了消費者要支付的油價；根據美國汽車協會(AAA)的數據，截至5月18日，普通汽油的平均價格為每加侖4.515元；2025年同期的價格則是每加侖3.179元。

在這次民調中，川普在生活成本問題上的支持率最低，69%的受訪民眾不認同他應對生活成本的方式，只有28%的人表示認可；此外，44%的選民表示川普的政策對他們個人造成了傷害，高於秋季民調時的36%。