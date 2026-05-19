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「川普金色手機」終於發貨 AI影片宣傳…美國國旗卻出錯

世界日報／ 編譯馬雯婷／綜合報導
川普總統推出的金色T1智慧型手機，因行銷影片出現錯誤而引發爭議。(取自trumpmobile網站)
川普總統推出的金色T1智慧型手機，因行銷影片出現錯誤而引發爭議。(取自trumpmobile網站)

川普總統推出的金色T1智慧型手機，外界普遍稱為「川普手機」，近日因美國國旗圖案出現明顯錯誤而引發爭議。這款原本主打「愛國形象」的手機，如今卻因涉及國家象徵的設計細節，遭到支持者與批評者雙方熱議。

據雅虎新聞網報導，這款售價499美元、掛上川普品牌的金色智慧型手機，早已受到部分MAGA支持者質疑，如今又因一支高度疑似由AI生成的宣傳影片，再度掀起新一波批評聲浪。

上周稍早，川普Mobile緊急回應已支付訂金顧客日益升高的不滿情緒。5月13日公司發布最新影片，表示T1手機終於將開始出貨，並稱已預付訂金的消費者將於「當周內」陸續收到產品。

外界認為，這支影片顯然是為了平息買家對手機是否真的能順利出貨的疑慮。T1官方宣稱產品「以美國價值為核心設計」，並「由美國創新精神打造」，同時強調背後有「美國團隊參與設計與品質控管」。

然而，影片中的手機設計卻被發現出現多處疑點，尤其是鏡頭模組與機身上的美國國旗圖案，似乎都與先前版本不同。按照美國國旗標準設計，旗面應包含代表最初13州的13條紅白條紋，但The Verge指出，影片中的部分渲染圖僅出現11條條紋，另一些甚至只有9條。

The Verge認為，這種條紋數量不一致的情況，很可能代表影片內容是透過AI生成。

相關畫面隨後在X上迅速瘋傳，一則質疑國旗設計正確性的貼文，更在數小時內吸引大量留言與討論。

有網友質疑，「這就是川普政府口中的美國價值嗎？」也有人批評，「成本最多只有5美元！廉價垃圾！」另有使用者嘲諷表示，「American what? LOL…(什麼美國價值？笑死)」。

根據 CNN報導，這款裝置的外型與一款中國製造、於Walmart販售、售價127.99美元的手機高度相似。而這個價格，也與消費者一年前為這支金色川普品牌手機支付的100美元訂金相當接近。

▲ 影片來源：X＠TrumpMobile（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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