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司法部設17億「反武器化」基金 補償被拜登政府「不公對待的人」

世界日報／ 記者顏伶如／綜合報導
司法部大樓懸掛一個巨幅的川普總統照片。司法部18日宣布，政府將設17.76億元的「反武器化基金」，用來賠償自認曾經遭受前政府不公平調查的川普盟友。(歐新社)
司法部大樓懸掛一個巨幅的川普總統照片。司法部18日宣布，政府將設17.76億元的「反武器化基金」，用來賠償自認曾經遭受前政府不公平調查的川普盟友。(歐新社)

川普總統與長子小唐納．川普(Donald Trump Jr.)、次子艾瑞克．川普(Eric Trump)今年1月聯手對國稅局(IRS)提告，指控稅務人員在未經授權之下，洩露川普第一任期報稅資料給媒體，因此索償100億元。根據18日法院文件，川普已經撤告。司法部則宣布，政府依照撤告協議成立名稱為「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)的17.76億元資金，將用來賠償自認曾經遭受拜登政府司法部不公平調查的川普盟友。

司法部指出，根據和解協議，川普父子與川普公司將獲得政府道歉，但不會得到金錢賠償或損害賠償。

國稅局包商李托爾強(Charles Littlejohn)將川普及與川普集團(Trump Organization)2019年度報稅資料洩漏給紐約時報及非營利新聞調查機構ProPublica，是這起官司的導火線。川普向法院主張，國稅局應採取更多保護措施，避免前任包商洩露報稅資料。

川普律師團向法院指出，川普是以「不得再訴」(with prejudice)形式撤告，等於排除了日後重新提起同一訴訟的權利。

紐約時報分析，撤銷訴訟的決定讓川普與司法部避免尷尬，因為佛州南區聯邦區域法院法官威廉斯(Kathleen M. Williams)可能裁定川普提告訴訟無效(invalid)，因為川普身為原告，還同時掌理挨告機構的政府律師。威廉斯先前命令司法部與川普委任律師在20日前提交簡報，說明兩造是否真的處於對立狀態，還是正在串通企圖達到彼此滿意的訴訟結果。

代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)18日發表聲明說，「反武器化基金」讓曾經因為政治因素而遭起訴的被告可以透過合法程序申請賠償。

基金的錢從裡來？司法部係動用國會設立的一項「無限額基金」(unlimited fund)，該基金用於解決針對政府提起的訴訟，司法部有動用金錢和解的權力，無需國會批准。「反武器化基金」資金分配將由布蘭奇指派的五人小組決定，基金運作期限為2028年12月15日。

將近百名眾議院民主黨議員聯署一份法律意見書，敦促法官阻止他們所稱前所未見的解決訴訟方案。他們表示，這項基金將使與總統關係密切的人利用納稅人的資金不當獲利，並為毫無根據的政治迫害指控打開大門。

 「華府公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington)主席謝爾曼(Donald Sherman) 在聲明中表示：「這是美國歷史上最腐敗的行為之一。」

川普也撤回另外兩件對政府的訴訟：2022年海湖莊園遭搜查時受損、俄羅斯干預2016年大選。

延伸閱讀

川普撤銷對國稅局的100億美元訴訟

川普擬撤對國稅局訴訟 換取17億 補償遭拜登迫害盟友

川普政府請求法院暫停執行10%關稅違法判決 要繼續徵收

WSJ：川普不滿戰情洩密 司法部大力調查媒體

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