哪裡有漢他病毒？ 封閉儲藏室易成溫床…科州1死例與郵輪無關

科羅拉多州道格拉斯郡(Douglas County)一名成年人最近感染漢他病毒死亡，州衛生官員澄清說，這一起病例很可能是因為接觸當地的齧齒動物所引起，與這一陣子的郵輪疫情無關。此外，「宏迪亞斯號」(Hondius)郵輪日前爆發漢他病毒疫情，衛生專家正在調查美國民眾是否已經在日常生活中接觸到這種病毒卻不自知，其實許多地方都有可能是病毒溫床。

科州公共衛生與環境廰(Department of Public Health and Environment)聲明稱，導致科州居民死亡的漢他病毒株每年這個時候都會在州內出現，由「辛諾布雷漢他病毒」(Sin Nombre)引起的漢他病毒感染在科州經常發生，主要集中在春夏季節，可導致嚴重呼吸道疾病、甚至致命，不過，引起公眾感染的風險很低。

目前，全美共有41人因為搭乘爆發致命漢他病毒疫情的「宏迪亞斯號」郵輪或與其乘客有接觸而正在接受監測。這一波疫情迄今已導致三名乘客死亡，而全美每年提報的這一類罕見疾病病例約10至24例，根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，2023年全美共26個漢他病毒病例。

一般來說，辛諾布雷漢他病毒不會透過人傳染人，與「宏迪亞斯號」郵輪上發現的「安地斯病毒株」(Andes strain)不同；安地斯病毐株可在人與人之間傳播，但必須長時間密切接觸才能傳播。

漢他病毒主要由野生齧齒動物如鹿鼠和白足鼠攜帶。人們通常透過吸入這些齧齒動物尿液、糞便或唾液中的微小顆粒而感染病毒。

衛生官員指出最容易感染病毒的時機，是清理封閉或通風不良的區域，因為囓齒動物可能已經在這些地方築巢數周甚至數月而未被察覺。高風險場所包括車庫、棚屋、小木屋、閣樓、穀倉、地下室，儲藏室、馬厩、廚房櫥櫃、電器背後空間也應注意防範。此外暫時不用的汽車、房車、露營車、船隻也可能是鼠類築巢的場所。專家警告，重新進入長時間擱置的建築物、清掃或搬運及拆箱時，吸入病毒的風險更高。

大多數漢他病毒感染病例發生在春季，並且與鼠類在冬季大量滋生的建築物有關。大多數人是在清理鼠類棲息的棚屋和車庫時感染病毒的，就算沒有直接接觸牠們，也可能因為牠們留下的灰塵和糞便而感染。