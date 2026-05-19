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批加拿大未履行國防支出 美暫停參與美加聯防委員會

中央社／ 溫哥華18日專電

美國總統川普政府宣布，將暫停參與已逾80年歷史的美加常設聯合防務委員會，因加拿大未能履行國防支出承諾。此舉被外界視為白宮再度向渥太華施壓，也為兩國近期緊張的貿易與安全關係增添新的不確定性。

美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）18日在社群平台X上宣布，五角大廈將「暫停參與」美加常設聯合防務委員會（Permanent Joint Board on Defence，PJBD）。這個機構成立於1940年，長期對北美洲大陸防務與戰略合作向兩國政府提供建議。

柯伯吉在貼文中批評加拿大在履行防務承諾方面未取得可信的進展；又暗批加拿大總理卡尼（MarkCarney）近期多次公開表示，希望拓展與美國以外國家的聯盟關係。

他在貼文中指出：「我們不能再迴避言辭與現實之間的落差。真正的大國必須以共同承擔防務與安全責任來支撐其外交言論。」他還附上了卡尼今年在達沃斯世界經濟論壇上那篇引發廣泛關注的演講文本。

這項決定震撼美加國防安全圈。

1940年8月17日，美國總統羅斯福（Franklin DelanoRoosevelt）與加拿大總理金（William Lyon MackenzieKing）共同簽署成立「奧登斯堡協議」（OgdensburgAgreement），確立北美共同防衛原則，並設立兩國聯合防務委員會。

加拿大「國家郵報」（National Post）報導，這個協議是加拿大從英國勢力範圍轉向美國陣營的關鍵時刻。

報導指出，當年簽署協議時，正值英國在不列顛戰役（Battle of Britain）中苦戰納粹德國。羅斯福曾向加拿大承諾，一旦德軍入侵，3小時內即可派遣3萬名美軍支援加拿大。

時任英相邱吉爾（Winston Churchill）對協議頗感不滿，認為美國趁英國危急之際，試圖將加拿大從大英國協中拉向華盛頓。但時任加拿大總理金認為，這是爭取美國參戰與贏得二戰的必要一步。

歷史學家湯普森（Neville Thompson）在他的著作「第三人」（The Third Man）曾提到這個協議讓加拿大有了安全保障，也使加拿大更融入美國的勢力範圍。

如今，川普政府對這項歷史合作機制的冷處理，引發美加政界與軍事界人士憂慮。

加拿大廣播公司（CBC）報導，曾任美國國防顧問、現任華府智庫 「大西洋理事會」（AtlanticCouncil）史考克羅戰略安全中心（Scowcroft Center forStrategy and Security）的地緣政治專家貝佑敏（ImranBayoumi）認為美方此舉「毫無必要且具挑釁性」，「取消這個委員會，向渥太華及其他美國盟友傳遞了錯誤訊號。」

曾在加拿大公共安全部任職並參與委員會會議的前外交官魏辛斯基（Artur Wilczynski）在X上發文批評：「缺乏聯合協調同樣會傷害美國自己。川普政府這項決定令人費解。」

多年來，美國一直批評加拿大長期未能達到北約要求的「國防支出占GDP 2%」目標，但在川普施壓力下，加拿大已達2%門檻，未來會進一步將國防開支提高到GDP的5%（即3.5%用於軍事支出，1.5%用於國防基礎設施）。

加拿大前國會議員馬凱（John McKay）曾擔任該委員會的加拿大共同主席。他警告，此舉恐影響包括北美航太防衛司令部（NORAD）現代化談判和北極軍事合作等層面。

他並表示，加拿大在2023年向美國訂購88架F-35戰機，但川普重新執政後，渥太華已開始重新評估此採購案，因此不排除美國是希望藉此委員會作為籌碼，施壓加拿大必須採購F-35戰機。

加拿大 五角大廈 國防

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