馬斯克告OpenAI輸了！陪審團認定提告太晚

美國加州奧克蘭聯邦法院周一駁回馬斯克（Elon Musk）對OpenAI及其執行長奧特曼（Sam Altman）提起的訴訟，原因是陪審團認定他提告太晚，超出法律追訴期。這項裁決對這位全球首富造成打擊，也為OpenAI可能最快今年啟動IPO鋪路。

這起備受矚目的官司，源自馬斯克與OpenAI執行長奧特曼、總裁布洛克曼（Greg Brockman）多年來的恩怨。馬斯克於2024年提告，指控兩人將原本以非營利形式成立的OpenAI，轉變為追求商業利益的公司，形同「偷走一家慈善機構」。馬斯克曾捐贈3,800萬美元給OpenAI，但在2018年因權力鬥爭離開。

九名成員組成的陪審團僅花兩個小時審議就認定，馬斯克其實早已知悉OpenAI朝營利化方向發展，不應拖到2024年才提告，因此未進一步審理他對於OpenAI是否背棄造福人類使命的核心主張。

地方法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）表示：「我認為有大量證據支持陪審團的認定。」因此接受裁決。

OpenAI的律師對媒體表示：「陪審團的裁決證實，這場訴訟是一個偽善者試圖打擊競爭對手的虛偽行徑。」微軟也歡迎裁決結果。

審判過程揭露大量OpenAI內部訊息與權力鬥爭細節，包括奧特曼2023年一度遭董事會撤換，以及OpenAI如何從小型研究機構，發展成估值約8,520億美元的AI巨擘。證詞也曝光高層的驚人財富，包括布洛克曼持股價值約300億美元，前首席科學家蘇茲克維（Ilya Sutskever）持股約70億美元。

儘管敗訴，馬斯克已誓言上訴。他的xAI也將繼續透過其他訴訟，對OpenAI及微軟提出壟斷與竊取商業機密的指控。

西北大學法學教授霍維茲（Jill Horwitz）分析指出，此案可能終結馬斯克與奧特曼之間的法律戰，但OpenAI是否確實履行其非營利義務，未來仍將面臨持續檢視。