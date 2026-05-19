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加州伊斯蘭中心槍擊案3死 2嫌附近車內自戕身亡
加州警方表示，聖地牙哥伊斯蘭中心（Islamic Center of SanDiego）今天發生槍擊案，造成包括1名警衛在內3人死亡，隨後2名涉嫌行凶的槍手在附近一車輛內自殺身亡。
法新社報導，警方指出，緊急應變小組在占地廣闊的聖地牙哥伊斯蘭中心（Islamic Center of San Diego）外發現了受害者，隨後在附近發現據報為青少年的2名嫌疑人也已身亡。
警方表示，此案目前正朝仇恨犯罪方向調查。
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