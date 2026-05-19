快訊

五月天阿信爆祕婚！網曬驚人證據「老婆是她」 相信音樂說話了

川普稱應波灣盟國要求 「暫緩明日對伊朗發動攻擊」

聽新聞
0:00 / 0:00

加州伊斯蘭中心槍擊案3死 2嫌附近車內自戕身亡

中央社／ 加州聖地牙哥18日綜合外電報導

加州警方表示，聖地牙哥伊斯蘭中心（Islamic Center of SanDiego）今天發生槍擊案，造成包括1名警衛在內3人死亡，隨後2名涉嫌行凶的槍手在附近一車輛內自殺身亡。

法新社報導，警方指出，緊急應變小組在占地廣闊的聖地牙哥伊斯蘭中心（Islamic Center of San Diego）外發現了受害者，隨後在附近發現據報為青少年的2名嫌疑人也已身亡。

警方表示，此案目前正朝仇恨犯罪方向調查。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

槍擊 聖地牙哥 死亡

延伸閱讀

宜蘭火車站鬧區驚傳墜樓 30歲男子陳屍鐵皮屋頂腰部及腿部有傷

八里泰國籍移工突未上班 廠長趕赴宿舍驚見陳屍屋內

蘆洲健身房驚傳命案！燒焦味瀰漫消防破門 負責人倒臥廁所亡

印度西瓜命案一家4口滅門！瓜中驗出老鼠藥成分 真相仍成謎

相關新聞

加州聖地牙哥清真寺傳槍擊 造成5死其中2人為嫌疑人

據美聯社報導，當地時間周一，聖地牙哥一座清真寺發生槍擊事件，警方表示已有人可能中槍。

長島鐵路持續罷工 每日經濟損失達6100萬 接駁巴士啟動

平均每日載客25萬人、北美最繁忙的通勤鐵路之一的長島鐵路(LIRR)17日邁入罷工第二日，目前大都會運輸署(MTA)與工會未有進一步的談判計畫，18日(周一)為工作日，隨著罷工持續，也為紐約市的交通運輸帶來極大挑戰；根據州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)的估算，這場罷工將導致每日6100萬元的經濟損失。

反川遭批叛徒 路州參議員卡西迪初選落敗

曾在2021年投票支持彈劾川普的聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy) 16日在路易斯安納州共和黨初選中落敗，卡西迪是共和黨中知名的反川派，在這次選舉中被共和黨人貼上叛徒的標籤，是其落敗主因。由此也凸顯川普已更加鞏固其對共和黨的控制。

川普復仇5年未晚…共和黨17議員當年挺彈劾川普 如今已13人失勢

川普總統在本次共和黨初選嚴厲打擊反對勢力，當初在2021年投票支持彈劾他的17位共和黨參眾議員，有5人在初選中落敗，有8人不再競選連任或辭職。由此也凸顯即使共和黨內出現反川勢力，川普往往都是勝利的一方。

共和黨最貴初選 親以色列團體砸900萬 想拉下肯州眾議員馬西

美以公共事務委員會(American Israel Public Affairs Committee)與其他親以色列利益團體已投入超過900萬元，試圖在19日的激烈初選中拉下共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)，因為他從不諱言批評以色列，最近更表態反對伊朗戰爭。

共和黨提案撥款10億加強白宮宴會廳維安 遭參院退回

共和黨人在一項移民執法撥款法案中夾帶10億元的白宮園區及宴會廳加強維安條款，16日遭參院議事專員(Parliamentarian)伊莉莎白．麥唐諾(Elizabeth MacDonough)以程序不符為由退回，共和黨議員當晚隨即表示，將修改法案並重新提交，民主黨則揚言繼續抵制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。