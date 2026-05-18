白宮祈禱會突顯基督教民族主義 挨批邊緣化其他宗教

白宮今天主辦一場大型宗教祈禱活動，美國總統川普、眾院議長和國防部長都對廣大群眾發表談話、朗讀經文；批評者質疑，活動明顯展現基督教民族主義，不符政教分離原則，其他宗教被邊緣化。

這一整天的戶外活動在華府國家廣場（NationalMall）舉行，是美國建國250周年系列慶祝活動之一，號召「將基督教原則的國家理念恢復起來」。與會者隨著基督教音樂歌唱與擺動，聆聽牧師發言，總統川普、副總統范斯（JD Vance）、聯邦眾議院議長強生、國防部長赫格塞斯等都透過視訊致詞。

川普在簡短影片中朗讀了一段聖經經文：若人民「尋求我的面，離棄他們的惡行」，上帝將「醫治他們的土地」。

眾院議長強生（Mike Johnson）則為他所謂的「邪惡意識形態」獻上禱告。

法新社報導，「強悍的基督教民族主義」將國家與基督教結合一體，自川普重返白宮後，這已成為主流觀點，而福音派人士也是川普最堅定的支持者。

防長赫格塞斯（Pete Hegseth）屬保守的福音派教會，他在伊朗戰事作簡報時，經常使用強烈的宗教語言而引人注目。

美國憲法明文禁止以單一宗教為國教，並明確保障各種信仰的表達。

以往歷任總統也經常出席宗教性集會，但今天這場活動規模之大，加上國會議長、許多部會首長都參與，顯得格外特殊。

法新報導，今天出席名單上有近20名「信仰領袖」都是福音派新教人士；只除了猶太教拉比與已退休的天主教大主教為例外。

德州基督教學府貝勒大學（Baylor University）教授裴利（Sam Perry）表示：「將某種民族主義與特定保守派基督信仰結合，並非是破天荒之舉...但這次由川普政府主導、規模如此龐大，則是前所未有。」

對於主辦單位網站聲稱，這次祈禱活動歡迎「各方美國人」參與，但北佛羅里達大學（University ofNorth Florida）宗教研究教授殷格索（Julie Ingersoll）認為，從這場活動的發言人名單已顯露出訊息，「這些人才是所謂的主流美國人，其他人都被邊緣化。」

華府國家廣場長達3公里，連結美國國會大廈（USCapitol）到林肯紀念堂（Lincoln Memorial），是集會和抗議活動的著名場地；1963年華府大遊行聚集了25萬人，聆聽人權鬥士馬丁．路德．金恩（MartinLuther King Jr.）發表「我有一個夢」的演說，那是美國史上的名場面。