川普復仇5年未晚…共和黨17議員當年挺彈劾川普 如今已13人失勢

川普總統在本次共和黨初選嚴厲打擊反對勢力，當初在2021年投票支持彈劾他的17位共和黨參眾議員，有5人在初選中落敗，有8人不再競選連任或辭職。由此也凸顯即使共和黨內出現反川勢力，川普往往都是勝利的一方。

對於任何觸怒過川普總統的共和黨人來說，今年黨內初選是一個巨大的警告信號：川普已經在印第安納州和路易斯安納展開報復。在印第安納州，他成功地以重畫選區手段罷免了幾位與他作對共和黨參議員。而在路易斯安納州，他又讓黨內知名的反川派參議員卡西迪(Bill Cassidy)成為近14年來首位在初選落馬的連任者，終結其20年公職生涯。由這一切看來，川普總統正以勝利者之姿邁向11月的國會期中選舉。

儘管已時隔五年，但是川普從沒忘記2021年投票支持彈劾他的反川派。他展開一場相當成功的報復行動，將那些投票支持彈劾他的共和黨人趕下台。除了卡西迪之外，在其他6位投票支持彈劾或定罪川普的共和黨參議員中，只有兩位仍在任：阿拉斯加州共和黨參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)和緬因州共和黨參議員柯林斯(Susan Collins)。在投票彈劾他的十位共和黨眾議員中，也只有兩位仍在任，其中只有一位今年競選連任──加州共和黨眾議員瓦拉道(David Valadao)。

總計在2021年投票支持彈劾川普的共和黨參議員共有七位，在本次黨內初選中箭落馬的有一位(卡西迪)，有三位不再競選連任：北卡羅萊納州的波(Richard Burr)、猶他州的羅穆尼(Mitt Rommy)、賓州的圖米(Pat Tommy)，還有一位辭職：內布拉斯加州的薩斯(Ben Sasse)，只剩下穆考斯基與柯林斯還在任 。

至於2021年支持彈劾川普的10位共和黨眾議員，本次初選共有四人落選：錢尼(Liz Cheney)、博伊特拉(Jaime Herrera Beutler)、邁耶(Peter Meijer)、賴斯(Tom Rice)。 另有四位沒有退出競選，只有兩位在任：瓦拉道與紐豪斯(Dan Newhouse)。

隨著16日投票結束，川普已經開始擴大他的打擊目標。他特別點名科羅拉多州共和黨眾議員博伯特(Lauren Boebert)。他在真實社群上寫道：「有沒有人有興趣在科羅拉多州第四選區挑戰意志薄弱的博伯特？」他說：「儘管我很久以前支持過博伯特，但如果出現合適的人選，我將榮幸地撤回我的支持，轉而支持一位優秀且合適的候選人。」