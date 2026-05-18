共和黨最貴初選 親以色列團體砸900萬 想拉下肯州眾議員馬西

美以公共事務委員會(American Israel Public Affairs Committee)與其他親以色列利益團體已投入超過900萬元，試圖在19日的激烈初選中拉下共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)，因為他從不諱言批評以色列，最近更表態反對伊朗戰爭。

政治新聞網站Politico報導，這場共和黨初選已打破支出紀錄，知名親以色列共和黨金主也另外向由川普政治團隊成立的超級政治行動委員會投入數百萬元，而該組織已在此選戰花費近700萬元。根據政治廣告追蹤公司AdImpact統計，整體廣告支出已超過3200萬元，成為史上最昂貴的聯邦眾院初選。

川普決定拉抬另名挑戰者對抗馬西後，親以色列團體終於得到大舉出手的機會；這也是十多年來馬西首次面臨真正嚴峻的連任威脅。共和黨猶太人聯盟(Republican Jewish Coalition)的勝利基金(Victory Fund)、美以公共事務委員會旗下超級政治行動委員會「聯合民主項目」(United Democracy Project)都猛烈抨擊馬西，聯合民主項目發言人多頓(Patrick Dorton)直批馬西「是眾院裡最反以色列的共和黨人」。

19日初選也將考驗遊說團體的權力，共和黨歷來鐵桿支持以色列，但在加薩和伊朗戰爭之後黨內開始出現裂痕，尤其是年輕共和黨人的支持率下降。一些知名保守派人士，包括馬西的重要盟友主播卡爾森(Tucker Carlson)、前聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)，近來也因與川普關係惡化，而開始以「美國優先」名義，強化批評以色列的觀點。

馬西堅稱自己不反猶也不反以，15日受訪時警告「不應試圖把批評內唐亞胡政策等同於反猶主義」。他也坦承在川普介入、外部資金湧入後，這是他至今最艱難的一場連任選戰。馬西指控對手試圖「買下」他的席次，資助獲川普背書的前海豹突擊隊員蓋仁(Ed Gallrein)來擊敗他。

馬西上個月表示，這場選戰結束後不管他是輸是贏，真正的重點都是：「他們是否能夠介入並除掉一名懷疑內唐亞胡政策的共和黨人？如果沒有那些錢，我的對手甚至連起跑線都站不上。」