白宮辦萬人祈禱會 只見挺川教會 挨批未政教分離

成千上萬人17日湧入華府國家廣場(National Mall)，參加全日祈禱會。

美聯社報導，在華盛頓紀念碑(Washington Monument)之下，現場播放由白宮拍攝川普總統在橢圓形辦公室(Oval Office)內朗讀聖經經文「歷代志下」(2 Chronicles)。

出席現場活動的共和黨高層人物，包括國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)、國務卿魯比歐(Marco Rubio)和眾議院議長強生(Mike Johnson)，以及川普長期福音派支持者，包括白宮信仰辦公室(Faith Office)靈性顧問懷特凱恩(Paula White-Cain)、撒馬利亞救援會(Samaritan's Purse)牧師葛理翰(Franklin Graham)、主教巴隆(Robert Barron)，以及樞機主教杜蘭(Timothy Cardinal Dolan)。

路透報導，這場持續九小時的活動名為「重新奉獻250：全國禱告、讚美與感恩禧年」(Rededicate 250: National Jubilee of Prayer, Praise & Thanksgiving)，主辦單位為白宮創立的公私合作組織「自由250」(Freedom 250)，用於與聯邦機構協調美國建國250周年慶祝活動。強調「用聖經經文、見證、禱告、將我國重新奉獻給神，來為國家的250歲生日做準備」，講者大多來自福音派基督教與保守派天主教。

倡導政教分離的「無信仰基金會」(Freedom From Religion Foundation)表示，活動已模糊了政府與宗教區隔的界線。

部分人士批評，活動無法反映美國多元宗教風貌，像是信義會(Lutherans)、衛理公會(Methodists)、聖公會(Episcopalians)等主流新教教會都未被納入，同樣也沒有耶穌基督後期聖徒教會(Church of Jesus Christ of Latter-day Saints)、東正教(Orthodox Christianity)、伊斯蘭教(Islam)、印度教(Hinduism)及佛教(Buddhism)代表。

據丕優研究中心(Pew Research Center)調查，全美超過四分之一成年人自認無宗教信仰，約23%自認是福音派新教徒(evangelical Protestant)，19%為天主教徒(Catholic)，約11%則屬於主流新教教派(mainline Protestant)。