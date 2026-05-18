共和黨提案撥款10億加強白宮宴會廳維安 遭參院退回

共和黨人在一項移民執法撥款法案中夾帶10億元的白宮園區及宴會廳加強維安條款，16日遭參院議事專員(Parliamentarian)伊莉莎白．麥唐諾(Elizabeth MacDonough)以程序不符為由退回，共和黨議員當晚隨即表示，將修改法案並重新提交，民主黨則揚言繼續抵制。

哥倫比亞廣播公司新聞報導，參院司法委員會和國土安全委員會共和黨議員提出一項720億元的撥款提案，旨在挹注移民執法機構到2029財年，並期望在6月1日前交給川普總統簽署。

華盛頓郵報報導，此次被擋下的條款是共和黨議員附加在720億元移民執法撥款法案中的10億元特勤局維安升級經費，用途涵蓋白宮新建訪客安檢中心、探員訓練、大型活動人力增援，以及川普宣布的「東翼現代化計畫」相關維安作業。

特勤局局長柯蘭(Sean Curran)說明，2億2000萬元將用於宴會廳地面層與地下層的「加固」工程，包括防彈玻璃、無人機與化學探測系統；1億8000萬元用於訪客安檢設施、1億7500萬元用來培訓探員、1億5000萬元用以應對生物武器等新興威脅，另有1億元以高規格強化國家活動維安勤務。

共和黨強調，這筆聯邦資金不會用於宴會廳興建工程，其造價4億元全由私人捐款支應。

然而，議事員麥唐諾裁定，這項涵蓋川普東翼宴會廳維安升級的大型計畫，超出司法委員會的單一管轄範圍，需要多個委員會監督，違反「勃德法規」(Byrd Rule)，不符合僅需簡單多數的預算協調程序規定，不得納入預算協調程序。

根據「勃德法規」，預算協調法案只須50票簡單多數即可通過，不必達到60票絕對多數的門檻，能夠避開民主黨的「費力把事拖」(filibuster)議事杯葛。

聯邦參院多數黨領袖熊恩(John Thune)的發言人瑞斯(Ryan Wrasse)透過社群「X平台」發文寫道，「修改、精煉、重交，在勃德程序中，這一切都正常。」

美聯社報導，熊恩曾為這項撥款辯護，指過去兩年內已發生三起針對川普的暗殺未遂事件，「特勤局的職責是保衛總統，我們需要確保他們具備履行職責的工具。」

民主黨方面為此慶賀，宣告不會善罷甘休。

參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)發表聲明表示，「共和黨議員試圖讓納稅人為川普耗資十億元的宴會廳埋單，民主黨參議員奮起反擊，挫敗他們的第一次嘗試。」

對於共和黨議員將在修改法案後重新提交，舒默表示，民主黨人「準備再次阻止他們」，承諾「在勃德程序、參院全院投票，以及任何共和黨人試圖掠奪美國人血汗錢之處」持續抗爭。