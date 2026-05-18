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反川遭批叛徒 路州參議員卡西迪初選落敗

世界日報／ 綜合報導
曾在2021年投票支持彈劾川普的聯邦參議員卡西迪在路州初選落敗，圖為他在開票之夜擁抱支持者。(美聯社)
曾在2021年投票支持彈劾川普的聯邦參議員卡西迪在路州初選落敗，圖為他在開票之夜擁抱支持者。(美聯社)

曾在2021年投票支持彈劾川普的聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy) 16日在路易斯安納州共和黨初選中落敗，卡西迪是共和黨中知名的反川派，在這次選舉中被共和黨人貼上叛徒的標籤，是其落敗主因。由此也凸顯川普已更加鞏固其對共和黨的控制。

曾支持彈劾川普 近14年首位共和黨連任者落馬 川普歡呼

在本次初選中，獲得川普背書的眾議員萊特洛(Julia Letlow)將在6月27日的初選決選中對陣路州財政廳長弗萊明(John Fleming)。　

卡西迪的落敗進一步鞏固了川普對共和黨的控制，這位總統正尋求報復過去曾與他作對的共和黨人。卡西迪的落敗意味著下屆國會中又少了一位反川派共和黨人。

川普16日晚間在真實社群(Truth Social) 上為卡西迪的失敗歡呼，他提到了彈劾投票，並寫道，卡西迪「對幫助他當選的人不忠現在已成為傳奇的一部分，很高興看到他的政治生涯結束了！」

自2012年以來，沒有一位競選連任的共和黨參議員在黨內初選中落敗。但卡西迪一直受到當初支持彈劾川普所引發的困擾。上個月，他在一次採訪中承認，他投票支持彈劾川普的決定「可能」會不利初選。

聯邦參議員卡西迪在開票之夜感謝支持者。(美聯社)
聯邦參議員卡西迪在開票之夜感謝支持者。(美聯社)

卡西迪還提到他曾「在網路上遭到攻擊」。他說：「只有當侮辱來自品格高尚、正直的人時，我才會感到困擾。而我認為，品格高尚、正直的人不會把時間浪費在上網攻擊別人。」

卡西迪在選舉之夜的演講中雖然沒有直接提及川普，但他確實提到了川普關於2020年大選被竊取的虛假指控。他說：「當你參與民主時，有時結果並不如你所願。但你不能悶悶不樂，不能抱怨，不能聲稱選舉被竊取，不能找藉口，也不能捏造理由。」

卡西迪在2021年投票支持彈劾川普的決定從此一直為他帶來陰影。一位選民在投票站表示，「 他試圖彈劾川普，但川普卻幫他當選。這太卑鄙了，他該下台了。」

68歲的退休工程師馬丁（John Martin）表示，他會投票給萊特洛，因為他仍然對卡西迪的決定感到不滿。他揮舞著一張競選傳單，上面印著卡西迪與總統並肩而立的照片。他說：「我對卡西迪的了解勝過對萊特洛的了解，但她得到川普的支持。」

聯邦參議員卡西迪(左)和妻子在開票之夜感謝支持者。(美聯社)
聯邦參議員卡西迪(左)和妻子在開票之夜感謝支持者。(美聯社)

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