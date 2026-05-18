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長島鐵路持續罷工 每日經濟損失達6100萬 接駁巴士啟動

世界日報／ 紐約報導
長島鐵路罷工持續，預計對周一通勤造成巨大衝擊。圖為罷工期間無人無車的法拉盛緬街火車站。(記者高雲兒／攝影)
長島鐵路罷工持續，預計對周一通勤造成巨大衝擊。圖為罷工期間無人無車的法拉盛緬街火車站。(記者高雲兒／攝影)

平均每日載客25萬人、北美最繁忙的通勤鐵路之一的長島鐵路(LIRR)17日邁入罷工第二日，目前大都會運輸署(MTA)與工會未有進一步的談判計畫，18日(周一)為工作日，隨著罷工持續，也為紐約市的交通運輸帶來極大挑戰；根據州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)的估算，這場罷工將導致每日6100萬元的經濟損失。

此次為長島鐵路自1994年以來首次罷工，造成全線停駛，嚴重影響長島與紐約市之間的通勤，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)除連日呼籲勞資雙方恢復談判外，17日也呼籲長島居民盡量居家辦公；據了解，MTA與工會目前尚未有進一步的談判計畫。

隨著罷工持續，18日工作日將嚴重對往來長島及紐約市的通勤民眾，為鼓勵私營雇主配合緩解交通壓力，霍楚宣布，所有受罷工影響的州府雇員從18日起全部居家辦公。她並表示，罷工帶來的整體社會經濟損失，與罷工者所追求的更好待遇和可負擔性「背道而馳」。

根據州主計長狄拿波利的計算，本次罷工造成的經濟損失大約為每日6100萬元。

狄拿波利指出，該結果是基於人口數據、長島鐵路客流量以及經濟數據加權通膨指數綜合計算後得出的。他表示，長島鐵路每天運送約25萬乘客，除通勤客外，還有愈來愈多的購物和觀光客選擇搭乘長島鐵路列車出行。罷工導致的通勤人數減少，對曼哈頓等主要商業區的零售、餐飲業有直接的影響；周末出行人數的減少則會拖累百老匯劇院、體育賽事、購物中心，以及長島東部的酒莊、渡假村、高爾夫球場等業者的營業額。這些業者貢獻的消費稅是支撐紐約州財政的最主要力量之一。

因應罷工活動，大都會運輸署(MTA)也安排了替代運輸方案。MTA從18日凌晨4時開始，在長島鐵路六個樞紐車站安排接駁巴士，將鐵路乘客運送至紐約市內的地鐵站；部分納蘇郡居民則可乘坐特別增加班次的納蘇郡際快線(NICE)巴士前往法拉盛和牙買加換乘地鐵。此外，駕車的通勤者可在罷工期間將車停在皇后區花旗球場(Citi Field)，然後轉乘地鐵7號線。

根據MTA發布的詳細替代方案，地鐵F線的東段起點站牙買加-179街站(Jamaica-179St)和A線的霍華德海灘-甘迺迪機場站(Howard Beach-JFK Airport)作為接駁巴士的站點，恐將面臨高於平日的客流衝擊。而華人居民較為集中的長島鐵路華盛頓港線(Port Washington Line)沿線已有NICE巴士服務，因此並未專門安排接駁巴士，乘客須搭乘N20系列線路至法拉盛轉乘地鐵。由於7號線需要承接來自大頸(Great Neck)方向和在花旗球場停車的兩股轉乘客流，因此預計車廂內會較往常更為擁擠。

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