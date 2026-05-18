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華郵專欄：川普對中轉趨務實 美中不應全面脫鉤

中央社／ 洛杉磯17日專電

華盛頓郵報」專欄作家札卡利亞認為，美國總統川普在本次川習會展現務實態度，美中競爭局勢不可避免下，若經濟全面脫鉤，恐有災難性後果。

札卡利亞（Fareed Zakaria）是有線電視新聞網（CNN）國際新聞節目主持人，也是華郵專欄作家，長期評論美國外交政策、國際局勢與全球化議題，曾任「新聞週刊」國際版總編輯、「外交事務」執行編輯。

專欄標題稱「川普對中務實值得肯定」。作者指出，他雖不認同川普第2任期的多數外交政策，包括威脅奪取格陵蘭、併吞加拿大，或是單方面提高關稅與伊朗戰爭，但他認為川普這次對美中關係的直覺與做法，可能是正確的。

札卡利亞寫道，川習會互動中，川普展現罕見一面，態度顯得「尊重、幾乎低姿態」，積極強調兩人私人關係；中國國家主席習近平則保持克制與正式，沒特別熱絡。

札卡利亞分析，川普重視權力關係，更勝意識形態或價值。他對歐洲盟友態度強硬，是因為他理解歐洲仍依賴美國軍事保護與市場。

他觀察川普面對中國，似乎認知到北京擁有經濟、科技、工業與軍事實力，從過去的強硬姿態，轉向一種更複雜的「競爭與合作並行」模式。札卡利亞認為「這可能是美中關係真正需要的」。

札卡利亞強調，美中競爭不可避免，兩國未來數十年仍將在經濟、軍事與戰略上持續角力；但他認為，競爭不必然意味全面破裂，美中可以激烈競爭，同時仍維持貿易與對話。

作者指出，美中經濟如果走向全面脫鉤，美國消費者將面臨物價上漲、商品供應不穩，企業恐失去中國這個龐大市場，最終導致全球分裂成2大敵對陣營，大幅提升誤判與衝突的風險。

他指出，中國不是冷戰末期的蘇聯。中國是世界第2大經濟體，是超過120個國家的主要貿易夥伴，在電動車、電池、人工智慧等領域具備實力。

札卡利亞指出，若美國對中國走向全面經濟脫鉤與冷戰，情況將不同於當年對抗蘇聯；中國已與全球經濟緊密相連，全面對抗等於撕裂現有的全球經貿體系。

札卡利亞最後引用已故前國務卿季辛吉的提醒：1914年歐洲列強因民族主義競爭而走向大戰，忽略了可能造成的嚴重後果。如今在人工智慧、網路戰與核武時代，維持大國間的溝通管道更顯重要。

伊朗戰爭 川普 華盛頓郵報

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