聽新聞
0:00 / 0:00
愛達荷州2海軍噴射機空中相撞墜毀 4機組員彈射逃生
主辦單位一位負責人表示，美國愛達荷州一場航空展今天發生兩架海軍噴射機相撞事故，4名機組員均安全彈射逃生。
美聯社報導，意外發生在愛達荷州西部的芒廷霍姆空軍基地（Mountain Home Air Force Base）航空展期間，兩架飛機在表演時相撞，緊急救援人員隨即出動。
協助規劃航空展的愛達荷州銀翼組織（Silver Wingsof Idaho）行銷總監賽克斯（Kim Sykes）表示，4名機組員都已平安彈射，事故發生於基地外。她本人未目睹墜機經過，但有看到後來冒出的濃煙。
事發後，空軍基地在社群媒體發文宣布進行封鎖，並表示現場的應變小組已經展開調查。
多位目擊者指出，兩架飛機碰撞並墜毀。上傳網路的影片可見4具降落傘在空中展開，飛機則在距離波伊西（Boise）約80公里的這座基地的附近墜落地面。
第366戰鬥機聯隊（366th Fighter Wing）公關辦公室接聽電話人員表示，目前無進一步資訊可供發布。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。