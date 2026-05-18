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愛達荷州2海軍噴射機空中相撞墜毀 4機組員彈射逃生

中央社／ 愛達荷州波伊西17日綜合外電報導

主辦單位一位負責人表示，美國愛達荷州一場航空展今天發生兩架海軍噴射機相撞事故，4名機組員均安全彈射逃生。

美聯社報導，意外發生在愛達荷州西部的芒廷霍姆空軍基地（Mountain Home Air Force Base）航空展期間，兩架飛機在表演時相撞，緊急救援人員隨即出動。

協助規劃航空展的愛達荷州銀翼組織（Silver Wingsof Idaho）行銷總監賽克斯（Kim Sykes）表示，4名機組員都已平安彈射，事故發生於基地外。她本人未目睹墜機經過，但有看到後來冒出的濃煙。

事發後，空軍基地在社群媒體發文宣布進行封鎖，並表示現場的應變小組已經展開調查。

多位目擊者指出，兩架飛機碰撞並墜毀。上傳網路的影片可見4具降落傘在空中展開，飛機則在距離波伊西（Boise）約80公里的這座基地的附近墜落地面。

第366戰鬥機聯隊（366th Fighter Wing）公關辦公室接聽電話人員表示，目前無進一步資訊可供發布。

美國 墜機

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