快訊

美貿易代表：對台軍售決定 川普將考量美中關係各項因素

李翔宙：川普在空軍一號說的話 比聯合聲明更沉重

全民炒股建商也瘋股！這家投資台積電等獲利逾7.7億 超過首季財報

聽新聞
0:00 / 0:00

新007演員徵選開跑 白宮發川普扮龐德照引熱議

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

亞馬遜米高梅影業宣布，開始尋找電影007系列主角詹姆士龐德下任演員，白宮隨後在X平台分享一張007風格黑白海報，畫面中川普身穿燕尾服、手持槍械，並有「讓美國再次偉大」字樣與007標誌。

英國「每日星報」（Daily Star）報導，白宮這則貼文引起網友熱議，其中一人表示：「梗圖不錯，我也希望美國再次偉大。但當我的荷包日漸受油價、通膨及另一場外國衝突打擊，我可不會假裝萬事太平。」

川普（Donald Trump）週末也分享了另一張AI生成照，這次他成為荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）上軍艦的艦長，在暴風雨中破浪前進，上面還寫著「暴風雨前的寧靜」。

他先前也曾發過自己化身耶穌基督和教宗的爭議人工智慧（AI）影像。

亞馬遜米高梅影業（Amazon MGM Studios）已聘請知名選角導演高德（Nina Gold），主導徵選第7位官方007電影演員，接棒前任詹姆士龐德（JamesBond）、英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）。

下部007電影將由丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）執導，其代表作包括科幻電影「沙丘」（Dune）系列、「異星入境」（Arrival）及「怒火邊界」（Sicario）。

據傳，雅各艾洛迪（Jacob Elordi）、卡倫透納（Callum Turner）、亞倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson）等男星都是接演龐德的熱門人選。

川普 荷莫茲海峽 白宮

延伸閱讀

回味 1996 年吳念真執導電影《太平・天國》 江淑娜飆罵外國人著迷的臺式粗口

從李安發掘到全美影史冠軍！陶比版《蜘蛛人》2002 年上映

吳宗憲的電影夢！1999 年拍攝 21 天完工的《神探兩個半》

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

相關新聞

路易斯安那州共和黨初選 川普支持人選擊敗現任參議員

美國路易斯安那州聯邦參議員凱西迪試圖爭取第3個任期，但今天在共和黨初選敗給總統川普支持的挑戰者，再次凸顯川普對該黨仍具強...

美血管炎藥致日20死 逾8千人服用 藥商籲暫停投藥

血管炎治療藥物TAVNEOS（學名Avacopan）在日本造成20名患者死亡，KISSEI藥品工業15日呼籲暫時停止對新患者投藥；該藥物2022年6月起在日本國內販售，至今有8503名ANCA相關血管炎患者服用。

民主黨又輸了 聯邦最高院駁回維州選區重畫案

維吉尼亞州民主黨試圖恢復原本的國會選區畫分，以便期中選舉多拿下聯邦眾院四個席次，不料緊急上訴至聯邦最高法院，15日裁決駁回，也讓共和黨在兩黨選區重畫之戰取得更多優勢。

「福特號」航艦結束長達11個月巡弋 返抵母港 5000官兵團聚家人

全球最大的航空母艦「福特號」(USS Gerald R. Ford)結束長達11個月的巡弋任務，於16日返回維吉尼亞州的母港，艦上5000名官兵終於得與家人團聚。福特號此次任務是自越戰以來美國海軍艦艇最長的一次海上布署，期間該艦參與了對伊朗戰爭，並支援抓捕委內瑞拉前總統馬杜洛(Nicolás Maduro)的行動。

「民主倒退60年」 民主黨：選區重畫重創非裔國會議員

眾議院非裔民主黨議員黨團(Congressional Black Caucus，CBC)在本屆國會創下58名成員的歷史紀錄；但民主黨人警告，最高法院針對路易斯安那州選區重畫案的裁決，大幅削弱非裔國會代表權，非裔黨團正面臨「毀滅性打擊」危機。CBC主席、紐約州眾議員克拉克(Yvette Clarke)表示，最壞可能有多達19名CBC成員受到她選區重畫戰的影響。

共和黨拉抬期中選舉聲勢 將砸重金打廣告戰

距離期中選舉不到六個月，共和黨人正面臨一系列挑戰，如伊朗戰爭不得人心且加劇經濟困境，以及川普總統似乎不在意民眾擔憂的飛漲物價。共和黨如今指望靠著巨額資金鋪天蓋地打廣告戰，以及更緊密協調打擊民主黨的戰略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。