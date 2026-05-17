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路易斯安那州共和黨初選 川普支持人選擊敗現任參議員

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

美國路易斯安那州聯邦參議員凱西迪試圖爭取第3個任期，但今天在共和黨初選敗給總統川普支持的挑戰者，再次凸顯川普對該黨仍具強大影響力。

法新社報導，川普（Donald Trump）公開支持凱西迪（Bill Cassidy）的對手，以報復凱西迪5年前曾投票支持彈劾他。

根據美國有線電視新聞網（CNN）與國家廣播公司新聞網（NBC News）的預估，凱西迪在今天舉行的初選中位居第3，落後川普支持的聯邦眾議員雷特勞（Julia Letlow）及路易斯安那州財務長佛萊明（JohnFleming），確定無緣6月27日的決選。

川普今天晚間在他的「真實社群」（Truth Social）社群平台發文，恭喜雷特勞打了一場精彩選戰，以創紀錄票數擊敗現任參議員。

川普也慶賀凱西迪落敗，他在後續貼文表示：「他背叛了幫助他當選的人，如今已眾所皆知，很高興看到他的政治生涯就此結束！」

民眾對經濟感到不滿，加上共和黨內因伊朗衝突出現分歧，川普的全國支持度有所下滑。不過，在主導共和黨初選的高度保守派選民中，他的影響力依然強大。

共和黨 川普 CNN

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