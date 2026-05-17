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全球最大航母創326天最長任務 福特號返抵美國
美國五角大廈表示，航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）在派遣部署326天後，今天已返抵美國。福特號先前在加勒比海參與緝毒行動，又在伊朗戰爭前夕往中東執行任務。
美國軍方於社群平台X表示，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）前往維吉尼亞州諾福克港（Norfolk），迎接這艘全球最大的航空母艦返航。
美軍表示，這是美國航空母艦打擊群自從越戰以來，最長的一次任務部署。
「福特號」在任務期間，曾參與美軍在加勒比海的行動，此時正是華府強力打擊被認定為販毒的船隻，執行任務也包括查扣受制裁的油輪、逮捕委內瑞拉前領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。
福特號隨後被派往中東，參與對伊朗的軍事行動。
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