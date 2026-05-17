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「福特號」航艦結束長達11個月巡弋 返抵母港 5000官兵團聚家人

世界日報／ 編譯王曉伯／綜合報導　
迭迭立下大功的全球最大航空母艦「福特號」歷經為期11個月的海外任務後，16日返回維吉尼亞州，這是自越戰以來美國航艦時間最長的一次。圖為 「福特號」航母16日返回維州母港諾弗克，全艦官水手下艦與家人團聚。(美聯社)
迭迭立下大功的全球最大航空母艦「福特號」歷經為期11個月的海外任務後，16日返回維吉尼亞州，這是自越戰以來美國航艦時間最長的一次。圖為 「福特號」航母16日返回維州母港諾弗克，全艦官水手下艦與家人團聚。(美聯社)

全球最大的航空母艦「福特號」(USS Gerald R. Ford)結束長達11個月的巡弋任務，於16日返回維吉尼亞州的母港，艦上5000名官兵終於得與家人團聚。福特號此次任務是自越戰以來美國海軍艦艇最長的一次海上布署，期間該艦參與了對伊朗戰爭，並支援抓捕委內瑞拉前總統馬杜洛(Nicolás Maduro)的行動。

迭迭立下大功的全球最大航空母艦「福特號」歷經為期11個月的海外任務後，16日返回維吉尼亞州，這是自越戰以來美國航艦時間最長的一次。圖為 「福特號」航母16日返回維州母港諾弗克。(美聯社)
迭迭立下大功的全球最大航空母艦「福特號」歷經為期11個月的海外任務後，16日返回維吉尼亞州，這是自越戰以來美國航艦時間最長的一次。圖為 「福特號」航母16日返回維州母港諾弗克。(美聯社)

這艘美國最先進的軍艦及兩艘護航驅逐艦，「貝恩布里奇號」(USS Bainbridge)和「馬漢號」(USS Mahan)，停靠在諾福克海軍基地(Naval Station Norfolk)，艦上約5000名水兵都翹首期盼，這是他們自去年6月以來首次與家人團聚。除了作戰行動和跨越各大洲的航行外，福特號還遭遇了一場與戰鬥無關的火災，導致數百名水兵在艦上沒有容身之所，被迫在希臘克里特島(Crete)進行長時間維修。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)出席了這批戰艦返航歡迎儀式，他稱讚全體人員「出色地完成了任務」。他說：「你們不僅完成了任務，還創造了歷史，你們讓國家感到驕傲。」

為了表彰他們在伊朗戰爭中的英勇表現，福特號及兩艘驅逐艦艇被授予「總統單位勲章」(Presidential Unit Citation)，以嘉獎他們在對抗「頑敵」時「表現出色」。這是美軍部隊所能獲得的最高榮譽，通常授予在戰鬥中取得重大成就的單位。

根據美國海軍學會新聞網(U.S. Naval Institute New)的報導，福特號本次共執行326天海上巡弋任務，是50多年來航空母艦所執行過最長時間的一次任務，不過仍不及1973年「中途島號」(USS Midway)的332天和1965年「珊瑚海號」(USS Coral Sea)的329天。

迭迭立下大功的全球最大航空母艦「福特號」歷經為期11個月的海外任務後，16日返回維吉尼亞州，這是自越戰以來美國航艦時間最長的一次。圖為士官史密斯離艦後親吻多日未見妻子安曼達。(美聯社)
迭迭立下大功的全球最大航空母艦「福特號」歷經為期11個月的海外任務後，16日返回維吉尼亞州，這是自越戰以來美國航艦時間最長的一次。圖為士官史密斯離艦後親吻多日未見妻子安曼達。(美聯社)

福特號去年6月離開維吉尼亞海岸，前往地中海。隨後在10月調往加勒比海，參與了1月抓捕馬杜洛的行動。之後隨著與伊朗緊張局勢升高，又被派往中東，在伊朗戰爭初期參與戰鬥，然後於3月初穿過蘇伊士運河進入紅海。

福特號長時間在海上航行，引發外界擔心艦上官兵長期離家執勤的身心疲勞以及艦上設備所能承受的壓力。

四個月大的桑弟雅哥16日躺在母親拉蘿莎肩頭，迎接未見面的父親摩拉凱歸來。(美聯社)
四個月大的桑弟雅哥16日躺在母親拉蘿莎肩頭，迎接未見面的父親摩拉凱歸來。(美聯社)

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